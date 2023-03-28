Пока что тепло. Куда циклон придет позже, и когда его власть закончится — синоптик

28 марта, 10:55
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Приход южного циклона (Фото:ChinaImages / depositphotos)

Приход южного циклона (Фото:ChinaImages / depositphotos)

Сегодня большинство украинцев уже ощутили приход южного циклона с совсем не теплыми антифронтами.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о том, с какой силой циклон уже прошел по территории Украины, куда он еще не пришел, и когда его власть закончится.

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«28-го марта в Украине — резкое изменение погоды!

Во вторник в Украине ожидаются осадки.

В западных, северных областях на значительной части центра возможны сильные осадки.

Дожди будут переходить к мокрому снегу.

Детали: на западе днем осадки ослабеют, на востоке дождь более вероятно во второй половине дня и вечером.

Ветер с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, 5−12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений до 15−22 метров в секунду.

Во многих областях Украины резко похолодает, до +1+7 градусов.

В восточных областях еще задержится тёплая погода, завтра там +10+16 градусов.

В центральных областях и на юге ожидается +6+12 градусов.

В Киеве 28 марта предполагается усложнение погоды.

Осадок: дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки.

Ветер северо-западный, порывы к штормовым, до 15−20 метров в секунду.

В последствии похолодание охватит всю Украину и усилиться до небольших морозов.

Потепление придет только в субботу-воскресенье".

Наталья Диденко / facebook
Фото: Наталья Диденко / facebook
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Похолодание Прогноз погоды Весна Циклон Погода синоптик

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