Первое дыхание зимы. Метеоролог предупредил о периоде мороза с осадками и гололедом в Украине 15 ноября, 15:08 В Украину идет циклон — ожидаются дождь, снег и мороз (Фото:Pexels.com)

В Украине начинаются первые морозы, и Гидрометцентр ожидает гололед и первый мокрый снег в отдельных областях.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык предупредил украинцев, когда ожидаются морозы и днем, и ночью, которые спровоцируют гололед. До 15 ноября в Украине держалось бабье лето, которое начало сменяться прохладой за несколько последних дней. В течение 16-17 ноября в Украине ударят морозы, которые могут пересечься с осадками и привести к гололеду на дорогах и обледенению улиц, что чревато опасностью передвижения людей.

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Владислав Билык сообщил, что первый снег можно ожидать 16 ноября на западе Украины, а 17 ноября – на севере и в центре страны. Он может пролежать несколько дней.

«Нас ждет смена погодных условий. Еще сегодня-завтра продержится такая малооблачная погода, кое-где с переменной облачностью, то есть более-менее тепло. А с 16 ноября с запада уже произойдет изменение погодных условий. Идет похолодание. Не внезапное, но достаточно существенное», – подчеркнул метеоролог.

Речь идет об ухудшении погоды ночью, будет дождь с мокрым снегом. Ночью будет идти дождь. они будут сопровождать похолодание 16 и 17 ноября на западе и севере и центре соответственно. Ветер достигнет 7-12 м/с

На большей территории страны ночные температуры будут на уровне 3-5 градусов мороза, днем также будет мороз. Максимальная температура днем +2 тепла.

«В Киев эта зона осадков подойдет в ночь с 16 на 17. Осадков ожидается не очень много, они умеренные, но ветер сильнее обычного. Но каких-либо критических значений он не достигнет», ― предупреждает Билык.

В Киеве ожидается дождь с переходом в мокрый снег, 17-го числа будет и дождь, и мокрый снег. 17 ноября и ночью на 18 ноября снег местами сохранится. Температура в дневные часы будет около 0, а ночью ожидается от 0 до -5.

«Это еще не такой "зимний" снег. Первое дыхание зимы, которое мы ощутим, можно так сказать. Можно доставать шубу, кто хочет выгулять – как раз будет возможность, автомобили водителям тоже стоит подготовить к изменению погодных условий. При этом будет гололед на дорогах, следует предупредить водителей, чтобы были внимательны, особенно утром по дороге на работу. С переходом на отрицательные температуры осадки будут замерзать, водителям и пешеходам на это стоит обратить внимание», – подчеркнул он, добавив, что под угрозой – западные, северные и центральные области.

До 18 ноября осадки перейдут в снег, однако днем будет 0, в то время как морозы следует ожидать ночью.

Осадки не будут интенсивными, и снег и гололед не продержатся долго ― Владислав Билык уверяет, что скоро все растает и не будет неприятностей.