Курс на потепление. Какой будет самая высокая температура воздуха до конца мая
Май становится теплее (Фото:Pakhnyushchyy / depositphotos)
Май вспомнил, что он предвестник лета и решил порадовать нас потеплением.
По словам синоптиков, наконец-то закончились заморозки, дожди уже потеплели, а за ними и воздух уверенно, но аккуратно начинает приближаться к теплу, которое позволит прогуляться по улице в футболке. К концу мая почти на всей территории страны средняя ночная температура воздуха будет +11 градусов, дневная +21 градус.
В Киеве до конца мая самая высокая ночная температура будет +15 градусов, таких теплых будет четыре ночи. Самая высокая дневная температура +23 градуса, таких будет два дня.
В Харькове до конца мая самая высокая ночная температура будет +15 градусов, таких теплых будет две ночи. Самая высокая дневная температура +24 градуса, таким будет один день.
В Днепре до конца мая самая высокая ночная температура будет +15+16 градусов, таких теплых будет четыре ночи. Самая высокая дневная температура +23 градуса, таких будет два дня.
В Одессе до конца мая самая высокая ночная температура будет +17 градусов, таких теплых будет две ночи. Самая высокая дневная температура +23 градуса, таким будет один день.
Во Львове до конца мая самая высокая ночная температура будет +14 градусов, таких теплых будет четыре ночи. Самая высокая дневная температура +22 градуса, таким будет один день.