Курс на потепление. Какой будет самая высокая температура воздуха до конца мая

11 мая, 10:47
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Май становится теплее (Фото:Pakhnyushchyy / depositphotos)

Май становится теплее (Фото:Pakhnyushchyy / depositphotos)

Май вспомнил, что он предвестник лета и решил порадовать нас потеплением.

По словам синоптиков, наконец-то закончились заморозки, дожди уже потеплели, а за ними и воздух уверенно, но аккуратно начинает приближаться к теплу, которое позволит прогуляться по улице в футболке. К концу мая почти на всей территории страны средняя ночная температура воздуха будет +11 градусов, дневная +21 градус.

Видео дня

В Киеве до конца мая самая высокая ночная температура будет +15 градусов, таких теплых будет четыре ночи. Самая высокая дневная температура +23 градуса, таких будет два дня.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове до конца мая самая высокая ночная температура будет +15 градусов, таких теплых будет две ночи. Самая высокая дневная температура +24 градуса, таким будет один день.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре до конца мая самая высокая ночная температура будет +15+16 градусов, таких теплых будет четыре ночи. Самая высокая дневная температура +23 градуса, таких будет два дня.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе до конца мая самая высокая ночная температура будет +17 градусов, таких теплых будет две ночи. Самая высокая дневная температура +23 градуса, таким будет один день.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове до конца мая самая высокая ночная температура будет +14 градусов, таких теплых будет четыре ночи. Самая высокая дневная температура +22 градуса, таким будет один день.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода погода в Украине синоптическая ситуация

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