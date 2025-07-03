Атмосферный фронт. Где на фоне общей жары в Украине снизится температура воздуха до +20 градусов и пройдет кратковременный дождь

В конце рабочей недели в Украину придет жара , которая не охватит лишь несколько областей. Местами пройдут грозовые дожди.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила, где в пятницу 4 июля из-за влияния атмосферного фронта испортится погода и где в этот день в Украине потеплеет до +35 градусов.

По словам эксперта жаркие градусы распределятся на большинстве территорий страны, а местами они будут зашкаливать.

«Пятница в Украине обещает быть наконец-то с жарой. Ну, наконец — это для тех, кто ее ждал. Жара ожидается сезонной, +28 +33 градуса. Разве что сильнее будет припекать в Одесской, Николаевской, части Черновицкой области, в некоторых районах Черкасской и Винницкой областей, +33 +35 градусов. Это уже перекликание с западноевропейскими градусами».

В нескольких регионах, по словам Диденко, на фоне общего потепления атмосферный фронт будет способствовать пасмурной погоде с ощутимым снижением температуры воздуха и грозовыми дождями.

«Для уравновешивания — на Волыни, Ровенщине и местами на Львовщине температура воздуха завтра снизится до +20 +25 градусов. Карта внизу. Атмосферный фронт 4-го июля будет перемещаться с северо-запада, поэтому именно он обусловит кратковременные грозовые дожди в западных, северных областях плюс Винницкая и Черкасская области. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно. В Киеве 4-го июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха +30 +32 градуса. Дождь с грозой в столице более вероятен во второй половине дня или вечером».