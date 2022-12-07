Погода в Украине. Синоптики назвали два города, где температура в декабре снизится до -20 и ниже 7 декабря, 20:24 Погода в Украине — где будет самый мороз в декабре (Фото:Pixabay.com)

Метеорологи подготовили прогноз погоды на декабрь 2022 года. По некоторым предвидениям, в Украине ожидаются сильные морозы перед Новым годом. Рассказываем в каких двух городах мороз будет -20 и ниже.

В Украине после морозов в начале декабря синоптики прогнозируют временную оттепель, а затем снова сильные морозы. На сайте Meteo.ua синоптики предупреждают, что в некоторых городах в конце декабря ожидается температура воздуха ниже -20°.

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В Харькове 8 декабря еще ожидается мороз до -4°, однако уже с 9 декабря температура начнет подниматься от 0° до +2, а 10 декабря ожидается +2°+7°. С 8 по 16 декабря в Харькове обещают снег с дождем и дождь, когда температура станет выше нуля.

Однако с 17 декабря ожидают заморозки, а в 19 числа начнется новое похолодание. Погода будет облачная, температура с 19 по 22 декабря от -8° до -1° максима. Однако холоднее всего будет 23−26 декабря — -26 ° -20 °. Температура около -20° по мнению синоптиков продержится три дня и начнет спадать до -10° -2° 27 декабря. Сайт предупреждает о снегопаде вплоть до конца месяца и в январе. Погода с 27 по 31 декабря будет облачной с прояснениями, температура будет держаться на уровне -2° -10°.



Погода в Харькове в декабре / Фото: meteo.ua

Другой город, где будет холодно — это Чернигов. Температура в течение месяца будет резко меняться и, по данным синоптиков, будет облачной с прояснениями. К середине месяца они предупреждают о дождях, а 23 декабря в Чернигове ожидаются снегопады.

В первой половине месяца температура воздуха может подниматься до +12°С. 8−9 декабря температура может падать до -2°-4°, однако с 10−11 она поднимется до +1°+5°, а 12−15 может подняться до +12°. Похолодание будут во второй половине месяца.

15 декабря ожидаются ночные заморозки, которые продлятся уже до конца месяца. Резкое похолодание можно ожидать 23−24 декабря — температура будет -22−19°, -21−10°. Постепенно она спадет с 23 декабря — до -11°-4° до 31 числа. На Новый год погода будет пасмурной со снегопадом и температурой воздуха -9°-6°.

Погода в Чернигове в декабре / Фото: meteo.ua

Однако известные синоптики отказываются рассчитывать точные прогнозы на месяц. Поэтому Укргидрометцентр прогнозирует погоду только до 12 декабря, а Наталья Диденко предупредила только, что декабрь 2022 года будет такой, как предыдущие 30 лет в Украине.