Почти лето. Синоптик рассказала, чем удивит погода в ближайшие дни 21 марта, 16:21 Аномально теплые дни на этой неделе (Фото:Ale-ks / depositphotos)

На текущей неделе есть два выдающихся дня: Всемирный день воды 22 марта и Всемирный день метеоролога 23 марта. Без воды нет жизни, а без метеорологов нам было бы тяжело разобраться с капризами природы. Она, кстати, будто специально в эти дни обрадует всех потеплением.



Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о настоящей весенней погоде в ближайшие дни. По ее словам, эту неделю синоптики и гидрологи могут без лишней скромности называть своей.

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Какая погода будет 22 и 23 марта

«22 марта отмечается Всемирный день воды. 23-го марта — Всемирный день метеоролога.

И поэтому мы постарались, на этой, своей, неделе подарить всем украинцам прекрасную весеннюю погоду.

22 марта в течение дня температура воздуха ожидается +10+16 градусов.

В центральных областях, на севере Украины, в Одесской области возможны небольшие дожди.

В западных областях — без существенных осадков.

На востоке и на большинстве юга будет сухо и даже солнечно.

Ветер сейчас не порывистый, ласковый, что весной бывает не так часто, наслаждайтесь.

Направление — северо-западное и северное.

В Киеве в среду возможен небольшой дождь, однако и прояснения будут. То есть ничего серьезного и затяжного.

Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 градусов.

Во Всемирный день метеоролога, 23 марта, будет еще теплее, это же ясно, для себя постараемся до +16 +17 градусов! «

Итак, учитывая оптимистический прогноз синоптика, готовимся к принятию солнечных ванн, и радуемся виду почек, которые вот-вот начнут раскрываться.

Фото: Наталья Диденко / facebook