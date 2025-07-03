Контрастная погода. Синоптики сообщили, где в Украине установится жара +34 градуса, а где похолодает и пройдут грозовые дожди

По прогнозу Укргидрометцентра волна жары, которая пришла в страну, в пятницу уступит прохладе в части северных и западных областей, где к тому же ожидаются грозовые дожди. Однако на большинстве территорий в конце рабочей недели будет царить жаркая погода и переменная облачность без осадков. Самая низкая ночная температура воздуха +14 градусов ожидается в этот день в Луганской области, самая высокая дневная +34 градуса в центральном регионе и на юге.

Какая погода в Украине будет в пятницу 4 июля

В западных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +29 +31 градус.

В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +24 +30 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16 +19 градусов, дневная +31 +34 градуса.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +32 +34 градуса.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +14 градусов, дневная +29 +32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +30 +32 градуса.