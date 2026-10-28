Будет холодно. Насколько снизится температура в Украине в начале ноября и где в ближайшее время пройдут дожди

В Украину надвигается похолодание, которое начнется с первых дней ноября , а пока в стране местами сохраняются аномальные температурные показатели.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила, насколько снизится температура воздуха в Украине в начале последнего месяца осени и где значительно потеплеет, а где, наоборот, похолодает в четверг, 29 октября.

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«Всем сейчас так тепло, такая прекрасная осень, кажется, что холодно не будет никогда. Будет. С началом последнего осеннего месяца, ноября, дневная температура воздуха снизится до +5 +9 градусов. Так что сами понимаете — способы дополнительного утепления уже следует обсуждать на вечерних семейных собраниях», — отметила специалистка.

Диденко рассказала, где в четверг, 29 октября, потеплеет до +20, а где температура поднимется лишь до +10 градусов.

«А пока завтра, 29 октября, в южной части Украины, в восточных областях и местами в центральных максимальная температура воздуха рахат-лукум, ожидается +15 +20 градусов. В западных областях и в Винницкой области будет значительно прохладнее — прогнозируется +8 +10 градусов. В северной части Украины и в большинстве центральных областей: +11 +14 градусов».

Метеоролог сообщила, в каких областях пройдут дожди во вторник и какая погода установится в Киеве в течение дня.

«Завтра дожди пройдут местами в западных областях Украины, в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах, в Одесской области и местами в Черкасской области. На остальной территории Украины осадков не предвидится, а в восточных областях даже можно будет насладиться солнцем. Важная деталь. На юге Украины, на востоке и в большинстве центральных областей ожидаются штормовые порывы ветра до 15−20 метров в секунду. В Киеве завтра существенных осадков не предвидится, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +10 +12 градусов», — добавила эксперт.