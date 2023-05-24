Готовим зонты. Где сконцентрировались дожди сейчас и куда они распространятся в ближайшие дни 24 мая, 10:33 Дожди почти на всей территории страны (Фото:NewAfrica / depositphotos)

Неустойчивая атмосфера, о которой предупреждали синоптики ранее, до конца недели будет щедро дарить дожди, местами с грозами и градом.



По данным Укргидрометцентра, сегодня, в среду 24 мая, дожди преимущественно сконцентрировались на востоке, юге и большинстве центральных областей страны, а уже завтра, в четверг 25 мая, они распространятся еще и на запад и север. При этом можно не переживать по поводу снижения температуры воздуха, она остается на отметках термометров +21+25 градусов на всей территории страны.

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Фото: Погода в Украине 25 мая / meteo

В пятницу, 26 мая, дожди с грозами распространятся по всей территории Украины. Температура воздуха остается на комфортном летнем уровне, в среднем также +21+25 градусов.

Фото: Погода в Украине 26 мая / meteo

На выходные дня, в субботу 27 мая и в воскресенье 28 мая, погода в Украине начнет улучшаться и становиться более стабильной. В субботу на западе и севере ослабнут дожди, а ливни и грозы ожидаются только на юге, востоке и в центральной части страны.

Фото: Погода в Украине 27 мая / meteo

В воскресенье станет больше солнца. Осадки, которые пройдут в большинстве областей, будут незначительными.

Фото: Погода в Украине 28 мая / meteo