Готовим зонты. Где сконцентрировались дожди сейчас и куда они распространятся в ближайшие дни
Дожди почти на всей территории страны (Фото:NewAfrica / depositphotos)
Неустойчивая атмосфера, о которой предупреждали синоптики ранее, до конца недели будет щедро дарить дожди, местами с грозами и градом.
По данным Укргидрометцентра, сегодня, в среду 24 мая, дожди преимущественно сконцентрировались на востоке, юге и большинстве центральных областей страны, а уже завтра, в четверг 25 мая, они распространятся еще и на запад и север. При этом можно не переживать по поводу снижения температуры воздуха, она остается на отметках термометров +21+25 градусов на всей территории страны.
В пятницу, 26 мая, дожди с грозами распространятся по всей территории Украины. Температура воздуха остается на комфортном летнем уровне, в среднем также +21+25 градусов.
На выходные дня, в субботу 27 мая и в воскресенье 28 мая, погода в Украине начнет улучшаться и становиться более стабильной. В субботу на западе и севере ослабнут дожди, а ливни и грозы ожидаются только на юге, востоке и в центральной части страны.
В воскресенье станет больше солнца. Осадки, которые пройдут в большинстве областей, будут незначительными.