Резкое понижение температуры. Метеорологи предупреждают о похолодании перед праздниками в декабре 15 декабря, 12:47 Погода в Украине — где ударят самые большие морозы перед праздниками в декабре (Фото:Pixabay.com)

В Украине идет влажная и теплая погода, с небольшими морозами ночью, однако метеорологи определили, когда закончится потепление в декабре.

Снег и дождь по Украине скоро закончится и резко сменится морозами. Укргидрометцентр предупреждает, что резкие морозы могут ударить уже 19 декабря ― на святого Николая. По прогнозам синоптиков, по большей части Украины ожидается до -10 градусов мороза.

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18 декабря по всей территории Украины, кроме западной, ожидаются дожди. На севере и западе предполагается мороз от -3 до -7 градусов. На юге температура будет сохраняться +3+8 градусов, а на востоке -2+10 градусов.

Перемены ожидаются 19 декабря — ночью температура упадет до -8−10 градусов по всей территории, кроме востока и юга. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях ожидается -1−3 градуса днем и до -5 ночью. В Харьковской области возможны заморозки до -7 градусов. В Сумской, Черниговской областях, Киевской области, в центральной и западной частях ночью ожидается мороз до -10, днем — до -7 градусов.

Погода в Украине 19 декабря / Фото: Укргидрометцентр

На юге Украины ночью будет до -6 мороза, а днем от +1 до -3 градусов.

На сайте Meteoprog синоптики предупреждают о морозах до -12 градусов 19 декабря. В частности, во Львове 18 декабря ожидается мороз до -7 градусов, а уже ночью 19 декабря можно ожидать до -12. Однако продержится он недолго — уже 21 декабря днем ожидается 0 градусов, а 22 — +2 градуса.

Погода во Львове в декабре / Фото: meteoprog.com/ru

В Чернигове похолодание ожидается 19−21 декабря — мороз будет от -6 до -9 градусов, а уже 23 декабря изменится до -3 ночью и +1 внешний. В Харькове похолодание не будет сильным — синоптики предупреждают о морозе до -5 в течение трех дней и ясной погоде, а в Киеве мороз ночью будет до -10 градусов в течение 19−21 декабря.



В то же время на юге мороз не будет таким сильным — до 18 декабря в Херсоне обещают до +12 тепла и осадки, а 19−21 декабря ожидается сна. Днем будет около 0, а ночью возможны небольшие заморозки.

На сайте AccuWeather синоптики считают, что мороз в Киеве продлится с 17 по 21 декабря — от -7 до -9 градусов с перепадами, а днем температура будет меняться от -6 до +2 градуса. И аналогичная погода с перепадами от +4 до -9 градусов продлится до конца декабря.

Погода в Киеве в декабре / Фото: accuweather.com/uk/ua

В Одессе дождливая теплая погода сменится ясной, но морозной ― эксперты ожидают похолодания с 18 декабря. В среднем температура будет держаться на уровне -4+4 ночью и днем, однако ожидаются заморозки до -9 градусов ночью.

Погода в Одессе в декабре / Фото: accuweather.com/uk/ua

А в Харькове похолодание начнется с 18 декабря — температура упадет до -8−10 в течение 18−22 декабря, однако синоптики считают, что после этого потепление не будет. Мороз продлится в Харькове минимум до конца декабря. Самая низкая температура ожидается -13 градусов, самая высокая +2, однако в среднем прогнозируют -4 градуса.

Во Львове метеорологи ожидают похолодания с 16 декабря, однако предполагают два дня, когда будут сильные похолодания — 19 и 26 декабря, когда ночью мороз может быть до -8 и -11 соответственно. Погода не будет все время ясная — днем и ночью возможен снег и мокрый снег, а температура воздуха днем может подниматься до +4 градусов. Поэтому возможны гололед и намерзание до конца декабря.

Погода во Львове в декабре / Фото: accuweather.com/uk/ua

Сайт Gismeteo предупреждает о морозе -10−11 градусов 19−20 декабря в Киеве и снегопаде и потеплении до +2 градуса днем до конца декабря. Синоптики считают, что с 22 декабря погода в столице Украины будет пасмурной с потеплением днем и заморозками до -6 ночью.

Их эксперты предупреждают о похолодании во Львове — до -12 градусов ночью 19 и 12 декабря, однако стабильная сырая снежная погода до конца декабря с температурой в среднем -5 ночью и -1+1 днем.

Погода во Львове в декабре / Фото: gismeteo.ua

В Херсоне холоднее всего будет 19−21 декабря, когда температура ночью может упасть до -5 градусов мороза. В последнюю неделю декабря в Херсоне днем температура будет держаться на уровне +1 до +8 градусов, а ночью возможны незначительные заморозки в отдельные дни. Погода будет облачной с прояснениями и возможными дождями.

Погода в Харькове в декабре / Фото: gismeteo.ua

В Харькове похолодание ожидается 19−21 декабря, температура воздуха должна упасть до -7 ночью и -4 днем. После 22 декабря ожидается облачная погода ночью в среднем -4−3 градуса мороза, а днем 0 градусов с возможными заморозками в отдельные дни. Последнюю неделю ожидаются снег, мокрый снег днем и ночью.