Ливни и грозы. Синоптики предупредили, где ожидаются сильные осадки в последний день рабочей недели в Украине

23 октября, 10:16
Дожди и ливни в Украине (Фото: _Alicja_/pixabay)

Дожди и ливни в Украине (Фото: _Alicja_/pixabay)

В Украину пришло потепление, которое в четверг будет без серьезных осадков на всей территории, однако в течение пятницы количество дождей увеличится.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине в пятницу, 24 октября, будет под влиянием циклонической деятельности. В большинстве областей пройдут дожди, на западе ожидаются ливни, на юге грозы. Облачная погода без осадков предполагается в части северных областей, на востоке и в Крыму. Везде наблюдается повышение температуры воздуха. Самая низкая ночная +2 градуса в этот день ожидается в Луганской области, самая высокая дневная +19 градусов на юге и в Крыму.

Какая погода в Украине будет в пятницу, 24 октября

В западных областях облачно, умеренный, местами умеренный дождь. Средняя ночная температура воздуха +10+8 градусов, дневная +13+15 градусов.

В северных областях облачно, без существенных осадков. Ночная температура воздуха +10+8 градусов, дневная +13+15 градусов.

В центральных областях облачно, умеренный, местами небольшой дождь, местами гроза. Ночная температура воздуха +10+8 градусов, дневная +13+15 градусов.

В южных областях облачно, кратковременный дождь, местами гроза. Ночная температура воздуха +10+8 градусов, дневная +16+18 градусов.

В восточных областях пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха +10+5 градусов, дневная +13+15 градусов.

В Крыму облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +11+9 градусов, дневная +17+19 градусов.

Погода 24 октября / meteo.gov.ua
Фото: Погода 24 октября / meteo.gov.ua
