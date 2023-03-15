Большое количество осадков. Где и когда в Украине резко изменится погода 15 марта, 16:54 Где будет большое количество осадков до конца недели (Фото:YuliiaHurzhos / depositphotos)

До конца недели погода будет несколько раз меняться.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни нужно быть готовыми к большому количеству осадков в виде дождя, снега и мокрого снега.

Какая погода будет 16 марта

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В четверг, в северных и центральных регионах ожидается дождь, на западе — снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ночью и утром возможен туман. Ночная температура воздуха от -1 до +5 градусов, дневная +9…+15 градусов. В южных и восточных регионах местами температура поднимется до +16+18° градусов, в западных областях будет 0+5 градусов. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, в западных областях северо-западный, 7−12 м/с.

Какая погода будет 17 марта

В пятницу, на большей части территории Украины, кроме западных регионов — дожди, местами с мокрым снегом. В центральных, восточных и южных областях страны возможны туманы. Ночная температура воздуха +3+8 градусов, дневная +6+13 градусов, в южной и восточной части потеплеет до +14+17 градусов. В западных областях ночная температура будет около 0 градусов, дневная +1+6 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. В Одесской области ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.

Какая погода будет в выходные 18−19 марта

В субботу на Левобережье Украины сохранится теплая и влажная погода. В воскресенье начнется постепенное прекращение осадков и снижение температуры воздуха. На Правобережье будет сухо и малооблачно. Ночная температура воздуха опустится до -5+1градуса, дневная будет +2+8 градусов.