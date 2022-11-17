«Существенного тепла не будет». Синоптик предупредил, где в Украине будет морозно до конца ноября 17 ноября, 08:01 Прогноз погоды в Украине до конца ноября 2022 года. (Фото:Pexels.com)

В середине ноября в Украине началось резкое похолодание. Синоптики определили, будет ли в ноябре потепление и где будет морозно до конца месяца.

Несмотря на первый снег в ноябре и резкое похолодание, синоптики уверяют, что до конца месяца холодно будет не везде. Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык считает, что в некоторых областях температура ниже нуля не наступит вообще, а погода в ноябре может быть на несколько градусов выше по сравнению с прошлыми годами.

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«Обычно по климатическим характеристикам метеорологическая зима в Киевской области, например, это третья декада ноября — начало декабря. Хотя вот в 2016 году снег выпал где-то в конце октября, и это было не так давно. Сейчас мы привыкли к преимущественно малооблачной солнечной погоде и достаточно теплой», — говорит он.

В ноябре погода будет оставаться сбалансированной — не будет ни сильного холода, ни потепления. Холоднее всего будет в середине ноября.

«Там несколько дней снова облачная погода и более холодный воздух, а потом снова будет оставаться температурный режим такой: днем небольшой плюс и ночью небольшой минус. На юге отрицательных температур вообще не будет», ―предупреждает Владислав Билык.

В ноябре самая низкая температура будет −5−7 градусов. Довольно долгое время в основном будет такая облачная погода с осадками. Ожидается циклическая погода — день-два без дождей и снова осадки.

Больше всего осадков будет на востоке Украины, но там не ожидается даже снег. Однако вряд ли в ноябре произойдет другое потепление.

«В целом ожидаем такие небольшие качели — чуть теплее, чуть холоднее. С циклонами это обычная ситуация. В ближайшее время существенного тепла не будет, по крайней мере, эти пять дней. Придет похолодание, и оно будет держаться какое-то время. Далее, ориентировочно на 6−10 сутки тоже кардинальных перемен не будет. Переходим в позднюю осень», — резюмировал метеоролог.