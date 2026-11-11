Значительное потепление. В каких областях Украины будет самая высокая температура и где ожидаются дожди с мокрым снегом до конца недели

После суток с дождями и мокрым снегом осадки начнут распределяться по стране в меньшем количестве, а температура воздуха значительно повысится.

Погода в Украине во второй половине недели, по прогнозу синоптиков, будет характеризоваться значительным потеплением на всей территории. В Крыму столбики термометров будут достигать +20 градусов. Из-за атмосферного фронта в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

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В четверг, 12 ноября, ночью в восточных областях и в Крыму, а днём на большей части территории страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью переменного направления, днём южный / юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, дневная +4 +9 градусов. В южном регионе и на Прикарпатье ночью +5 +10 градусов, днём +11 +16 градусов.

В пятницу, 13 ноября, из-за влияния атмосферных фронтов ожидается нестабильная погода. На большей части территории страны пройдут умеренные дожди, в западных областях местами с мокрым снегом. В Карпатском регионе — сильные осадки. Ветер преимущественно южного направления, 7−12 м/с, днём в южных регионах и на Левобережье порывы 17−22 м/с. Ночная температура воздуха +7 +12 градусов, дневная +11 +17 градусов, в западном регионе +1 +7 градусов, в Крыму до +20 градусов.

В субботу, 14 ноября, дожди, местами с мокрым снегом, пройдут ночью в большинстве областей, кроме западных регионов, днём — на крайнем юго-востоке. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер ночью на Левобережье юго-западный, 15−20 м/с, днём по всей стране северо-западный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха 0 +6 градусов, дневная +2 +8 градусов. В юго-восточной половине +7 +12 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, под влиянием антициклона с запада в стране будет преобладать погода без значительных осадков. Ветер западного / северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха -4 +1 градус, дневная +1 +6 градусов.