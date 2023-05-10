Потепление неизбежно. Температура воздуха повышается, но планы до выходных могут испортить сильные дожди 10 мая, 10:43 Потепление с дождями до выходных (Фото:Fokussiert / depositphotos)

Приближается прогнозированное синоптиками тепло, но до выходных на большей территории Украины вместе с ним нагрянут дожди.

Сегодня, 10 мая на большей части Украины сухо и теплее, чем в предыдущие дни. Средняя дневная температура воздуха +11+15 градусов, ночная +3+8 градусов. На востоке страны и частично на юге: в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской области, незначительные дожди.

Видео дня

Фото: Погода в Украине 10 мая / meteo

В четверг, 11 мая, на большей части Украины пройдут дожди. На востоке, юге и севере, кроме Житомирской и Винницкой области, ливневые дожди. Средняя дневная температура воздуха +10+16 градусов, ночная +3+8 градусов. В западной части страны, а также в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской области, переменная облачность с прояснениями. Средняя дневная температура воздуха +12+18 градусов, ночная +3+8 градусов.

Фото: Погода в Украине 11 мая / meteo

В пятницу, 12 мая, на востоке страны дожди. Также они пройдут на юге, в Днепропетровской и Запорожской области и на севере, кроме Житомирской, Хмельницкой и Винницкой области. Средняя дневная температура воздуха +15+18 градусов, ночная +4+8 градусов. В остальных областях сухая погода с прояснениями. Средняя дневная температура воздуха +12+17 градусов, ночная +5+7градусов.

Фото: Погода в Украине 12 мая / meteo