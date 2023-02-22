До -19 градусов. В Украине идет резкое похолодание: где и насколько снизится температура 22 февраля, 11:08 Похолодание и морозный узор на стекле (Фото:Mehaniq / depositphotos)

В эти дни температура воздуха в некоторых регионах будет максимально низкой.



После вчерашнего штормового предупреждения в Украину пришло ожидаемое существенное похолодание и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Какая погода в Украине будет сегодня 22 февраля

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По данным синоптиков Укргидрометцентра, сегодня в западных областях страны осадки. Пройдет мокрый снег и дождь. На остальной территории страны снег, который закончится к обеду. Ветер становится тише, везде, кроме Прикарпатья и Закарпатья, южной части страны, снижается температура воздуха от -3 до + 2 градусов ночью и днем, в северо-восточной части от -4 до -11 градусов.

Какая погода в Украине будет 23 февраля

На всей территории страны без существенных осадков. Продолжается снижение температуры в среднем, от 3 до 7 градусов.

Какая погода в Украине будет 24 февраля

Осадки в виде небольшого дождя и снега пройдут в западных, северных и, частично, центральных областях. Ночная температура воздуха в восточной и северо-восточной области опустится до -16 градусов, местами до -19 градусов, дневная ожидается от — 4 до +2 градусов. В западных областях и на крайнем юге ночная температура будет на отметке 0, дневная температура от +6 до +12 градусов. На остальной территории страны ночная температура от -3 до -9 градусов, дневная от +1 до +7 градусов.