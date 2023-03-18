Переход на летнее время. Какая будет погода в первый увеличенный день 18 марта, 07:31 Погода в день перехода на летнее время (Фото:Volurol / depositphotos)

В ночь на 26 марта в 03:00 по киевскому времени в Украине состоится переход на летнее время.

Нам предстоит перевести стрелки часов на 1 час вперед. Это означает, что день станет длиннее, а ночь — короче. Переход на летнее время производится в целях экономии электроэнергии и улучшения жизнедеятельности человека.

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Итак, 26 марта мы будем иметь возможность позже включить свет дома или больше времени провести на улице, но погода в этот день порадует не каждого. В некоторых регионах март снова проявит свою изменчивость и после существенного потепления, ошеломит осадками в виде дождя и мокрого снега.

В Киеве 26 марта пройдет дождь с мокрым снегом. Дневная температура воздуха +7, ночью +3 градуса.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове 26 марта будет дождь. Дневная температура воздуха +8, ночью +4 градуса.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре 26 марта сохранится достаточно высокая температура воздуха. Дневная +16 градусов, ночная +7 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Во Львове 26 марта пройдет дождь с мокрым снегом. Дневная температура воздуха +14, ночью +3 градуса.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе 26 марта ясный солнечный день с дневной температурой воздуха +14, ночной +8 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo