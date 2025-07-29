В Укргидрометцентре рассказали, когда прекратятся нынешние дожди и как начнется последний летний месяц (Фото: Ukrinform/Sipa USA via Reuters)

Синоптически красочный июль завершится такой же переменчивой погодой, а последний летний месяц принесет больше солнца. Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

По ее словам, погода на днях по стране будет неоднородной. «Атмосферные фронты достаточно активны, и они будут обусловливать неустойчивую погоду до среды, 30 июля, в большинстве областей, кроме Востока и Юго-Востока, — говорит эксперт, — Это будет выражаться в дождях различной интенсивности, грозах, местами будет град, шквалистое усиление ветра, колебания давления, влажности».

29 июля, по словам Птухи, «значительные дожди» пройдут в Ривненской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой и Одесской областях. А вот с 31 июля дождей станет меньше, атмосферные фронты постепенно будут отступать, будет повышаться атмосферное давление. Лишь местами в конце рабочей недели пройдут кратковременные дожди с грозой на севере и востоке страны.

Температура воздуха 29−30 июля во многих регионах ночью +18…+23, днем +27…+32. «Самым жарким остается у нас юг и восток страны — там +35…+38, — говорит эксперт, — Зато в западных областях, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской ночью +14…+19, достаточно свежо, а днем +20…+25».

В последний день июля температурные показатели несколько «выровняются»: ночью во многих областях будет в пределах +12…+19, на юге и востоке до +23. А днем в западных и северных областях уже будет немного теплее: +22…+27, в остальных областях +27…+34.

1 августа преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке местами может быть небольшой кратковременный дождь. 2 августа, в субботу, в северных, большинстве центральных, днем в восточных и местами южных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. «Наконец и там [на юге] будет немножечко осадков, но пока такого локального характера», — обращает внимание эксперт на ситуацию с нехваткой влаги в южных регионах.

Температура воздуха в первые дни августа будет такой: ночью +12…+18, на юге и востоке — до +21, а в светлое время суток в западных и северных областях +21…+27, на остальной территории +28…+34. Юго-восток в это время снова охватит сильная жара — до +35…+38.

В целом погоде и в дальнейшем будет присущ изменчивый характер, подчеркивает эксперт. Причем дожди будут распределяться неравномерно, впрочем, их площадь охвата будет уменьшаться.

«Начиная с 7 августа, по имеющимся расчетам, ожидаем повышения атмосферного давления. Будет меньше осадков, больше прояснений», — уточняет синоптик.

Среднемесячная температура воздуха в последний летний месяц предполагается преимущественно на 1,5−2 градуса выше нормы. «Как и всегда, июль и август — самые жаркие месяцы», — говорит специалист.

В столице и области 29 июля продолжатся дожди и грозы. Температура воздуха ночью около +20, днем +28…+30.

30-го будут преобладать кратковременные дожди с грозами. В это время несколько снизится температура благодаря свежей воздушной массе с запада: ночью +17…+19, а днем +20…+23. 31-го похожая картина, но днем уже до +25. «Только 1−2 августа уже будет меньше осадков, а днем до +26 градусов — умеренная температура, без сильной жары в регионе, временами с дождиками и прояснениями», — заключает эксперт.