Жара, осадки. Синоптик сообщила о дождях, ливнях в нескольких регионах и где вскоре станет прохладнее в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о чрезвычайно жарком вторнике в Украине и предупредила, где пройдет дождь с грозой, который местами будет переходить в сильный ливень со шквалами.

По прогнозу эксперта во вторник в западном регионе под влиянием циклона на фоне жары пройдут грозовые дожди.

«Во вторник жара в Украине будет продолжаться. Температура воздуха в течение дня составит +30 +33 градуса, как солнце сильнее блеснет — местами на юге и в центре +34 +36 градусов. Преимущественно будет доминировать сухая погода. Однако вон тот красавчик, циклон Gabriel, вместе с атмосферными фронтами обусловит в западных областях грозовые дожди».

Диденко сообщила, что осадки вызванные циклоном распространятся еще на несколько областей Украины и сообщила, кто может ожидать ослабления жары вскоре.

«Дожди с грозами днем или вечером дойдут до северных областей, Винницкой, Черкасской областей. В Киеве 8-го июля будет жарко, +31 +33 градуса. Облегчение от жары может принести уже вечером во вторник дождь с грозой. Учитывая сильную жару, температурные контрасты на высотах — порой дождь за считанные минуты может перейти в сильный ливень со шквалом. Осторожно. Жара 9-го июля ослабнет в западных областях Украины».