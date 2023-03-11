Штормовое предупреждение. Сильный ветер обойдет всего четыре области Украины
Штормовое предупреждение (Фото:first_snow/depositphotos)
Синоптики Укргидрометцетнра предупредили об опасном метеорологическом явлении 11 сентября.
По данным Укргидрометцентра, в выходной день в субботу 11 сентября по Украине объявлен 1 уровень опасности. Ненастье в виде сильных порывов ветра до 15−20 м/с не затронет только четыре области нашей страны.
Какие области не коснется резкое изменение погоды
На штормовое предупреждение могут не обращать внимания следующие области:
Киевская
Черниговская
Винницкая
Житомирская
«Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц».
Напомним, ранее в NV рассказали о перепадах температуры на выходных. В одних областях потеплеет, в других станет прохладнее. А также о том, сколько еще будет ночей с отметкой минус. Зимняя погода скоро закончится.