Штормовое предупреждение. Сильный ветер обойдет всего четыре области Украины 11 марта, 05:30 Штормовое предупреждение (Фото:first_snow/depositphotos)

Синоптики Укргидрометцетнра предупредили об опасном метеорологическом явлении 11 сентября.

По данным Укргидрометцентра, в выходной день в субботу 11 сентября по Украине объявлен 1 уровень опасности. Ненастье в виде сильных порывов ветра до 15−20 м/с не затронет только четыре области нашей страны.

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Какие области не коснется резкое изменение погоды

На штормовое предупреждение могут не обращать внимания следующие области:

Киевская

Черниговская

Винницкая

Житомирская

«Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц».

Фото: Штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

Напомним, ранее в NV рассказали о перепадах температуры на выходных. В одних областях потеплеет, в других станет прохладнее. А также о том, сколько еще будет ночей с отметкой минус. Зимняя погода скоро закончится.