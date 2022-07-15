Погода в Украине на выходные. Синоптики рассказали, где похолодает и пройдут сильные дожди 15 июля, 13:20 Дождь (Фото:955169 via Pixabay)

Погода в Украине в выходные в большинстве регионов будет типичной для середины июля. Не обойдется и без осадков, местами сильных.



Об этом свидетельствует прогноз Sinoptic.ua.

Погода в субботу, 16 июля

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму 16 июля днем ожидается жаркая погода — до +29…+31°С.

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В Закарпатье, Востоке и в Центре днем воздух прогреется до +24…+26 °С, на Севере — до +22…+24 °С. Ночью в большинстве регионов температура опустится до +13…+15 °С. Только на Юге и Запорожской области термометры покажут +17…+19 °С.

Пасмурная погода на выходные придет во многие регионы Украины. В субботу будет дождь в Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской и Донецкой областях, а также в Одесской и Херсонской областях.

Погода в воскресенье, 17 июля

В воскресенье похолодает в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также в Закарпатье — в среднем до +18…+23 °С. В центральных регионах средняя дневная температура будет +23…+25 °С, в северных — +22…+24 °С, в южных — +26…+28 °С. Ночью термометры покажут +15…+18 °С.

В воскресенье дожди с грозами охватят Херсонскую область, всю восточную Украину, а также часть северной — в Черниговской и Сумской областях не следует выходить из дома без зонта.

На остальной территории страны обойдется без осадков, с переменной облачностью. Аллергикам рекомендуем не забывать о масочном режиме — в воздухе наблюдается высокая концентрация пыльцы трав.

Погода в начале недели

Следующая неделя начнется с солнечной погоды, за исключением Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Сумской областей, где пройдут дожди и грозы.

Ясная погода в понедельник ожидается на Юге ( +26…+29 °С днем и +15…+18 °С ночью), небольшая облачность будет в восточных областях ( +24…+26 °С днем и +13…+16 °С ночью).

В центральной Украине неделя также начнется без осадков, средняя температура воздуха будет днем +22…+24 °С и +12…+14 °С ночью.

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