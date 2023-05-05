Не стоит сокрушаться. К кому придут заморозки, а кому повезет обойтись без дождей — синоптики о выходных 5 мая, 11:51 Прохладные выходные (Фото:Ritesh Katwal/pexels)

Согласно прогнозу погоды на 6 и 7 мая особого тепла не будет. В некоторых областях дело дойдет до заморозков, зато не будет дождей — отдыхаем от осадков.



По данным Sinoptik.ua, погода в выходные в большинстве регионов Украины будет прохладной как для мая, но сухой и весьма приятной. Лишь на западе страны в воскресенье возможны небольшие дожди.

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Погода в субботу 6 мая

В субботу по всей Украине ожидается переменная облачность, без осадков — воспользуйтесь моментом, чтобы прокатиться на велосипедах или встретиться с друзьями в парке.

Кстати, 6 мая отмечают Международный день без диет, поэтому можно без упреков позволить себе некий вкус и горячий шоколад. Именно жаркий, ведь суббота в большинстве областей будет прохладной. Так, на севере и в центре страны температура воздуха будет составлять около +9…+12 °С, в восточных и большинстве западных регионов — +14…+16 °С. Только на юге и в Закарпатье воздух прогреется до комфортных +18…+20 °С.

Ночью температура на большей части страны будет плюсовой, однако на Волыни и северных областях ожидаются заморозки.

Погода в воскресенье 7 мая

В конце недели во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях пройдут небольшие дожди, в Закарпатье — умеренные дожди с грозами. В остальных регионах обойдется без осадков. Днем на юге, юго-востоке и Закарпатье термометры покажут +14…+16 °С, в других областях — +10…+13 °С.

Садоводам Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей следует быть начеку — ночью снова не обойдется без заморозков.

Погода в понедельник 8 мая

Погода в начале недели по всей территории Украины будет малооблачной и без осадков, но и без долгожданного тепла. В большинстве областей ожидается всего +13…+15 °С, а в Луганской, Харьковской и Сумской областях вообще +10…+12 °С. Теплее всего будет в Закарпатье — воздух там прогреется до +18 °С.

Майские аллергены

Концентрация пыльцы березы в воздухе все еще высока во всех регионах страны. Солевые спреи для носа, ежедневная влажная уборка и душ после возвращения с улицы — вот самые простые способы оградить себя от неприятных проявлений аллергии.

Народные приметы и верования

Если Юрия, 6 мая, было тепло, то уже в ближайшие дни ожидали настоящей летней погоды. А сильный ветер в этот день обещал затяжные дожди и прохладу до июня.

Если 7 мая, на Овсии, небо на рассвете было желтоватым, готовились к дождливой неделе. А еще в этот день накрывали «овсяный» стол — готовили кашу и пекли блины из овсяной муки, чтобы привлечь в дом благополучие и согласие.