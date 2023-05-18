На фоне жары. Кому дожди, а кому свежий ветер в ближайшие дни 18 мая, 11:03 После дождя (Фото:hlavkom / depositphotos)

В ближайшие дни дневная температура воздуха на всей территории страны будет выше +20 градусов.

Сегодня и завтра некоторые регионы посетят дожди, местами, возможно, с прохладным порывистым ветром. На большей территории страны — настоящее лето.

В Киеве в четверг 18 мая солнце будет пригревать к вечеру, возможен свежий ветерок. В пятницу 19 мая его следует ждать только в середине дня. Ночная температура воздуха в эти дни +13+14 градусов, дневная +21+26 градусов.

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Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре 18 и 19 мая солнце и облака постоянно меняют друг друга. Сегодня погода скорее ясная, в пятницу она может начать сменяться облачной. Ночная температура воздуха в эти дни +12+14 градусов, дневная +26+27 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове 18 и 19 мая облака будут активно стараться заполонить небо, но солнце тоже будет появляться на горизонте. Ночная температура воздуха в эти дни +12+13 градусов, дневная +26+27 градусов. Ожидается свежий ветер.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе в четверг 18 мая ясно и солнечно. В пятницу 19 мая переменная облачность. Ожидается свежий ветер. Ночная температура воздуха в эти дни +15+16 градусов, дневная +24+25 градусов.

Фото: погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове и области 18 и 19 мая облачно с прояснениями. В пятницу ночью до утра мелкий дождь. Ночная температура воздуха в эти дни +9+10, дневная +15+21 градус.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo