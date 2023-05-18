На фоне жары. Кому дожди, а кому свежий ветер в ближайшие дни

18 мая, 11:03
Поделиться:
После дождя (Фото:hlavkom / depositphotos)

После дождя (Фото:hlavkom / depositphotos)

В ближайшие дни дневная температура воздуха на всей территории страны будет выше +20 градусов.

Сегодня и завтра некоторые регионы посетят дожди, местами, возможно, с прохладным порывистым ветром. На большей территории страны — настоящее лето.

В Киеве в четверг 18 мая солнце будет пригревать к вечеру, возможен свежий ветерок. В пятницу 19 мая его следует ждать только в середине дня. Ночная температура воздуха в эти дни +13+14 градусов, дневная +21+26 градусов.

Видео дня

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре 18 и 19 мая солнце и облака постоянно меняют друг друга. Сегодня погода скорее ясная, в пятницу она может начать сменяться облачной. Ночная температура воздуха в эти дни +12+14 градусов, дневная +26+27 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове 18 и 19 мая облака будут активно стараться заполонить небо, но солнце тоже будет появляться на горизонте. Ночная температура воздуха в эти дни +12+13 градусов, дневная +26+27 градусов. Ожидается свежий ветер.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе в четверг 18 мая ясно и солнечно. В пятницу 19 мая переменная облачность. Ожидается свежий ветер. Ночная температура воздуха в эти дни +15+16 градусов, дневная +24+25 градусов.

погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове и области 18 и 19 мая облачно с прояснениями. В пятницу ночью до утра мелкий дождь. Ночная температура воздуха в эти дни +9+10, дневная +15+21 градус.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Погода Жара в Украине погода в Украине синоптическая ситуация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X