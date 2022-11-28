Когда потеплеет и начнется оттепель. Где будет тепло в декабре и когда ударят морозы — прогноз на месяц 28 ноября, 13:44 Погода в Украине — когда оттепель и какая погода будет в декабре (Фото:Pixabay.com)

Вместе с блэкаутом после обстрелов РФ в Украине несколько дней был мороз и выпал снег. Однако уже днем температура снова стала выше нуля. Рассказываем, сколько продержится оттепель и потепление в Украине.

В течение 27 ноября по некоторым областям Украины шел снег, однако уже с сегодняшнего дня началась оттепель, которая продержится несколько дней. В декабре погода в течение месяца будет отличаться в разных областях Украины. В частности, на севере и востоке будет больше мороза, на западе морозно будет разве что ночью, а на юге будет до +13С, осадки и дожди.

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Последнее потепление перед морозами будет до 30 ноября, сообщает Укргидрометцентр. В Черниговской и Харьковской областях ожидается +6+8С днем и 0С ночью 28 ноября, тогда как на юге +3+9С днем и +3С ночью. В центральной части Украины погода будет до +3С днем и возможен дождь или 0С ночью. На западе ночью от 0С до +2С, а днем до +5С.

Прогноз погоды 28 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

За это время есть возможность таяния гололедицы и льда, собравшихся в последнее время.

Теплая погода продлится до 30 ноября. По прогнозам украинских метеорологов, в среду, 30 ноября, ожидается мороз, который усилится уже в декабре.

На севере и востоке Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и на Донбассе мороз может быть -5−7С ночью и до -6С днем.

Прогноз погоды 30 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и центральной части Украины днем температура будет от 0С до -3С, а ночью -1−4С. На юге Украины и Одессе ночью ожидается небольшой мороз или 0С градусов, днем будет облачно, однако температура в районе +2+9С тепла.

На западе Украины Ночью температура ожидается до -4°С, а днем от 0С до -3°С. В Закарпатье возможно потепление ― 0+2С градуса тепла.

Погода в декабре 2022

С 1 декабря по всей Украине, кроме Закарпатья, Крыма и Одесщины, ожидаются морозы до -8С. Погода будет ясная, без осадков, однако днем температура составит 0−3С мороза, ночью -5−6С мороза. В Киевской области метеорологи прогнозируют мороз до -8С.

На юге Украины погода будет +1+5С ночью и до +11С днем. В Закарпатье ожидается 0+2С 1 декабря.

Сайт Wisemeteo сделал прогноз погоды на декабрь 2022 года. По прогнозам их синоптиков, в большинстве областей он будет теплее, чем в 2021 году.

В Одессе в течение декабря температура может подняться до +13С, будут частыми осадки, среди которых преимущественно дождь. В течение месяца температура в среднем будет держаться +6+7С, не опускаясь ниже нуля.

На востоке ожидается, что средняя температура будет на уровне сезона 2021−2022 годов. Сильных осадков не предполагается. Зима начинается 1 декабря, температура будет колебаться в районе -3 °C в течение месяца.

Прогноз погоды на декабрь 2022 - Харьков / Фото: wisemeteo.com

В Харькове средняя температура ожидается около 0C, что на 2C выше исторической отметки за последние 10 лет. До 2 декабря температура будет колебаться от -7°С до 0 °C, постепенно достигая 0 °C, которая продлится в течение декабря в среднем. Сильных осадков не предполагается.

На западе морозы если и будут, то скорее ночью, днем температура будет в основном плюсовой, от +1…+5 градусов. Во Львовской области прогноз предусматривает спокойные климатические условия с высоким температурным фоном. Осадки будут умеренными, в основном 6−22 декабря. Самая низкая температура в течение декабря -3С, самая высокая до +6С.

Прогноз погоды на декабрь 2022 - Львов / Фото: wisemeteo.com

В Киеве самая низкая температура в декабре ожидается -7С, в среднем 0−1С, возможно потепление до +5С ожидается 18 декабря. В целом температура воздуха будет теплее, чем в 2021 году, осадки ожидаются нечасто — в виде снега.

Погода на декабрь 2022 в Киеве / Фото: wisemeteo.com

В Херсонской области Wisemeteo прогнозирует спокойные климатические условия с низким температурным фоном и обильными осадками в течение декабря. Средняя температура может быть +4С, осадки будут умеренными, в основном 3−17 декабря. Днем температура может подниматься до +6С и до +9С ближе к Новому Году. В ночные часы преимущественно ожидается 0+2С.