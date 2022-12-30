Почти без осадков. Какой будет погода на Новый год во всех областях Украины 30 декабря, 11:24 Прогноз погоды на Новый год 2023 (Фото:BrianAJackson / depositphotos)

Этот Новый год запомнится украинцам плюсовой температурой и отсутствием осадков в большинстве регионов.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет преимущественно облачной, местами возможны небольшие дожди.

Погода в субботу 31 декабря

В последний день уходящего года во всех регионах страны ожидается плюсовая температура. В южных областях воздух прогреется до +6…+8 °С, в центральных, северных и восточных — до +4…+7 °С. Праздничной ночью средняя температура воздуха составит +2…+4 °С (лишь на Черкащине и Кировоградщине термометры покажут около 0 °С).

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На протяжении дня погода будет облачной с прояснениями, в Луганской, Донецкой и Харьковской областях может пройти небольшой дождь.

Погода в воскресенье 1 января

Год начнется с +11…+13 °С в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях и с +8…+11 °С в северных, центральных и части восточных областей. На Луганщине и Донеччине столбики термометров поднимутся до +4…+7 °С.

Первый день января будет облачным с прояснениями, без осадков. Если пообещали себе начать год со спорта, это отличное время для пешей прогулки или пробежки.

Погода в понедельник 2 января

Погода в начале недели удивит практически апрельской погодой. Теплее всего будет в Ивано-Франковской и Львовской областях — +12…+14 °С, а также в Ровенской, Волынской и Киевской областях — + 10…+12 °С. В южных регионах Украины ожидается +8…+11 °С, в центре, на востоке и севере — +6…+9 °С.

День выдастся без осадков, с переменной облачностью на всей территории страны. Что ж, погода хоть и не типичная для января, но вполне комфортная для любых повседневных дел и отдыха.

Народные приметы и верования

Наши предки верили, что отсутствие снега 31 декабря предвещает оттепель. Если в этот день ветер дул с востока, в ближайшие несколько дней ожидали теплой погоды, а северный ветер указывал на скорое похолодание.

Славяне особенно внимательно следили за погодой 1 января. Если ночь была звездной, ждали богатого урожая ягод, а сильный ветер днем обещал в следующем году много орехов. Теплый бесснежный день указывал на то, что такая погода может продержаться еще минимум неделю. А самым благоприятным природным знаком считался иней на деревьях — он предвещал в целом благоприятный год для сельского хозяйства.