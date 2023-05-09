«Рассаду не бегите сажать». Синоптик предупредила, где еще будут заморозки и когда придет потепление 9 мая, 15:36 Приближается потепление (Фото:Subbotina / depositphotos)

На этой неделе состоится переход от заморозков к долгожданному потеплению.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о том, что в ближайшие дни в нескольких областях не стоит сажать рассаду и порадовала прогнозом потепления.

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«Рассаду не бегите сажать пока.

В ночь на 10 мая в западных, северных, центральных областях (кроме Полтавщины и Днепра с районами, которых защитит от минусов облачность), а также даже в Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки.

Кто не вошел в этот список — заморозки маловероятны.

Проверьте свой регион.

В течение дня 10 мая температура воздуха составит +11+14 градусов, в Закарпатье +14+17, а холоднее всего будет на Луганщине и части Донетчины, +7+11 градусов.

Дожди пройдут ночью на юго-востоке и юге, днем в среду осадки распространятся на большинство областей Украины.

Лишь в западной части и на севере — без существенных осадков или максимум — пару капель.

В Киеве 10 мая ночью снова холодно, +3+5 градусов, в окрестностях столицы возможны заморозки. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 градусов. Без существенных осадков, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Так надоело писать о заморозках — хотя это явление совсем не аномально для мая в Украине, если кто хочет развести метеорологическую измену.

Но все же лучше заглянуть ближе к концу недели — там радушно машет рукой потепление.

С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится!

На субботу-воскресенье теплые планы как раз.

Или дачи, или огороды, или поездки важны и не очень, или прогулки в парке, главное, май наконец-то улыбнется нам теплой прекрасной погодой".