Весна неизбежна. Синоптик рассказала, когда на смену циклону придут теплые дни 20 февраля, 14:53 Весна неизбежна (Фото:LiliGraphie / depositphotos)

Наступившая неделя всеми возможными способами будет намекать зиме на то, что пора поступиться своими правами

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в facebook рассказала о том, как циклон повлияет на погоду в начале недели и какими будут первые мартовские дни.

Какую погоду принесет циклон в начале недели

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«Новую февральскую неделю в Украине начнем небольшим морозцем ночью и плюсовой температурой воздуха днем в понедельник, где-то +2+5, на западе и юге +4+8, на востоке -1+3 градуса.

Ветер завтра будет северо-западный, западный, как и положено предвесенней ситуации — бодрый, порывистый. Считайте его порывы!

Осадки 20 февраля.

Ночью и утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины.

Ночью и утром преимущественно дождь в южной части.

Вечером в понедельник ожидается мокрый снег в западных областях плюс Житомирщина, Винницкая и Киевская.

В течение дня значительные осадки в большинстве областей Украины маловероятны.

В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около 2−4 градусов тепла. Большая часть суток — без осадков, вечером появится мокрый снег.

Ближайшую неделю деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы".

В какие дни наиболее вероятно ночное похолодание и каким будет начало марта

«Осадки будут чередоваться с перспективным солнцем, ветер будет почти все время гоняться за облаками, будет порывистым, до сильного, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но «плюсы».

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях".