Бабье лето и заморозки ночью. Где будет теплее всего и где холоднее всего в ноябре в Украине 8 ноября, 16:32 Где будут заморозки в где бабье лето в ноябре 2022 (Фото:Pixabay.com)

Где в Украине продолжается бабье лето в ноябре, а где ударит первый мороз? Рассказываем, какой прогноз погоды на ноябрь составила Наталья Диденко.

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала НВ, что в течение первой половины ноября синоптики ожидают неожиданное потепление днем, и незначительную прохладу ночью. Она объяснила, где будут самые холодные области, а где ждать солнечных дней и почти бабьего лета.

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«В ближайшие дни практически повсюду в Украине ожидается потепление, хотя и небольшое. И температура воздуха днем будет максимально колебаться в пределах 9−14 градусов. Это очень тепло. И даже при выключенном отоплении это не так страшно на самом деле», ― говорит она.

Прохладно будет на Востоке и на Севере — Харьковщине, Донетчине и Луганщине. Днем ожидается от +9+10 до +14 градусов, но ночью будут морозы.

Однако с середины недели возможны неожиданные прояснение погоды и облачность будет временно забыта.

«В ближайшие дни, среда-четверг вообще погода может быть даже и с солнцем, и с солнечными прояснениями, и тепла. Похолодание. Всех, конечно, интересует перспектива очевидно», — говорит Диденко.

Похолодание в ноябре преимущественно начнется со второй декады месяца, и оно не будет сильнее прошлых лет.

«Ощутимое похолодание, логическое, ноябрьское, позднее осеннее, как угодно можно его назвать, но подчеркну, оно абсолютно адекватно, начинается со следующей недели. То есть ориентировочно с 14 ноября», — подчеркнула синоптик.

С 14−15 ноября днем температура воздуха снизится примерно до +2+7 тепла, а ночью ожидается небольшой, но регулярный минус.

«Больших дождей каких-то серьезных я тоже пока не вижу. И, наверное, это нам на руку. И холода тоже умеренные. Еще раз подчеркиваю, что в ближайшее время достаточно теплая погода, а похолодание начнется с 14 ноября», ― пообещала Диденко