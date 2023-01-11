Повышаем градус. Метеоролог — о том, ждать ли экстремальных температур на Крещение и во второй половине января 11 января, 21:34 Эксклюзив NV Представительница Укргидрометцентра поделилась с NV прогнозом погоды на ближайшее будущее, в частности на 19 января (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха дала NV исчерпывающий прогноз на ближайшие три недели.



— Может ли быть еще холоднее, чем сейчас? Сколько еще продержатся нынешние морозы, и когда отступят и перестанут донимать?

— В ближайшее время таких холодов, которые есть сейчас, мы уже не ожидаем, то есть на ближайшие десять суток. Скажем так: в выходные и в начале недели были максимальные морозы для ближайших периодов — прошлых и будущих в пределах десяти суток. И в дальнейшем на большей части территории Украины есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, начиная уже с ближайших предстоящих выходных и на следующей неделе, даже до плюсовых значений температуры. То есть, снова возвращаемся к «плюсам», и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента. Через несколько дней можно будет более четко проследить циркуляцию воздушных масс. Но ситуация с осадками останется такой, что осадков много не ожидаем.

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Воздействие антициклона с юго-востока будет несколько меньше, ведь будет теплее, но он продолжит определять ситуацию с осадками в том плане, что их не будет много. Разве что в западных областях, например, лишь днем 12 января и в течение суток 13 января местами в юго-западных областях, а в субботу ( 14 января) в западной части небольшой мокрый снег и дождь и в Карпатах умеренный снег. Остальные — в ближайшее время ожидается преимущественно без осадков. Скорость ветра, который еще есть, немного порывистый, в дальнейшем также будет уменьшаться. Будет более спокойная погода.

13-го в пятницу еще будет морозец, но уже не такой интенсивный, как сегодня, и это будет первый день, когда дневная температура в Киевской области, например, будет около нуля.



