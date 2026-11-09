Воздушные массы из Средиземноморья. Синоптики сообщили, где в течение недели в Украине потеплеет до +20 и когда пройдут дожди с мокрым снегом

В начале недели погода в Украине взяла курс на потепление: благодаря влиянию теплых воздушных масс в течение недели температура местами будет достигать +20 градусов.

По прогнозу синоптиков, погода в Украине до середины ноября будет переменчивой. С начала недели будет преимущественно сухо, в дальнейшем, под влиянием атмосферных фронтов и циклонов, в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом. С середины недели тёплые воздушные массы из Средиземноморья значительно повысят температуру воздуха в стране.

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В понедельник, 9 ноября, на всей территории страны из-за преобладания антициклона установится сухая и устойчивая погода без осадков. В юго-западных областях местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха 0 -5 градусов, дневная +3 +8 градусов, на крайнем юге местами до +10 градусов.

Во вторник, 10 ноября, период устойчивой сухой погоды на фоне антициклона продолжится. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменного направления, днём южный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха -4 +1 градус, дневная +4 +9 градусов, на крайнем юге и в Крыму местами +10 +11 градусов.

В среду, 11 ноября, ночью в западном регионе пройдут дождь с мокрым снегом, днём осадки преимущественно в виде дождя ожидаются на большей части территории страны, кроме восточных областей. В северных областях местами прогнозируется мокрый снег. Ветер ночью южный, днём на Левобережье страны юго-восточный, на Правобережье переменных направлений, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха -2 +3 градуса, дневная в северных и западных областях +1 +6 градусов, на остальной части территории +7 +12 градусов.

В четверг, 12 ноября, ночью в восточных областях и в Крыму, а днём на большей части территории страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью переменного направления, днём южный / юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, дневная +4 +9 градусов. В южном регионе и на Прикарпатье ночью +5 +10 градусов, днём +11 +16 градусов.

В пятницу, 13 ноября, из-за влияния атмосферных фронтов ожидается нестабильная погода. На большей части территории страны пройдут умеренные дожди, в западных областях местами с мокрым снегом. В Карпатском регионе — сильные осадки. Ветер преимущественно южного направления, 7−12 м/с, днём в южных регионах и на Левобережье порывы 17−22 м/с. Ночная температура воздуха +7 +12 градусов, дневная +11 +17 градусов, в западном регионе +1 +7 градусов, в Крыму до +20 градусов.

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В субботу, 14 ноября, дожди, местами с мокрым снегом, пройдут ночью в большинстве областей, кроме западных регионов, днём — на крайнем юго-востоке. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер ночью на Левобережье юго-западный, 15−20 м/с, днём по всей стране северо-западный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха 0 +6 градусов, дневная +2 +8 градусов. В юго-восточной половине +7 +12 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, под влиянием антициклона с запада в стране будет преобладать погода без значительных осадков. Ветер западного / северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха -4 +1 градус, дневная +1 +6 градусов.