Прохлада, умеренное тепло, жара. Синоптики сообщили о контрастной погоде в конце рабочей недели и где пройдет дождь

10 июля, 09:34
Поделиться:
Погода в Украине в конце рабочей недели (Фото: bloodua / depositphotos)

Погода в Украине в конце рабочей недели (Фото: bloodua / depositphotos)

Значительное похолодание и жара будут удерживаться в разных регионах Украины в конце рабочей недели.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в пятницу 11 июля в очередной раз будет удивлять контрастами. В этот день в западных областях и части северного региона вспомнят об осенних градусах, местами этому поможет дождь, а на других территориях будет продолжаться жара, кое-где ожидаются грозы. Самая низкая ночная температура воздуха +11 градусов установится на западе, самая высокая дневная +38 градусов в Луганской области.

Реклама

Какая погода в Украине будет в пятницу 11 июля

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, местами без осадков. Средняя ночная температура воздуха +14 +12 градусов, дневная +17 +19 градусов.

В северных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +14 +18 градусов, дневная +17 +26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +27 +29 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +25 +23 градуса, дневная +34 +36 градусов.

В восточных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +25 +23 градуса, дневная +35 +38 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +21 +19 градусов, дневная +30 +32 градуса.

Погода 11 июля / meteo.gov.ua
Фото: Погода 11 июля / meteo.gov.ua
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине температура воздуха Похолодание Жара Осадки грозовые дожди Дожди Дождь Гроза

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies