Прохлада, умеренное тепло, жара. Синоптики сообщили о контрастной погоде в конце рабочей недели и где пройдет дождь

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в пятницу 11 июля в очередной раз будет удивлять контрастами. В этот день в западных областях и части северного региона вспомнят об осенних градусах, местами этому поможет дождь, а на других территориях будет продолжаться жара, кое-где ожидаются грозы. Самая низкая ночная температура воздуха +11 градусов установится на западе, самая высокая дневная +38 градусов в Луганской области.

Какая погода в Украине будет в пятницу 11 июля

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, местами без осадков. Средняя ночная температура воздуха +14 +12 градусов, дневная +17 +19 градусов.

В северных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +14 +18 градусов, дневная +17 +26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +27 +29 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +25 +23 градуса, дневная +34 +36 градусов.

В восточных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +25 +23 градуса, дневная +35 +38 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +21 +19 градусов, дневная +30 +32 градуса.