Заметное потепление. Где в течение недели почувствуется жара и куда приедут грозовые дожди 15 мая, 10:25 Жара до +27 градусов на этой неделе (Фото:VitalikRadko / depositphotos)

Установка воздушных потоков с востока и юго-востока привела к интенсивному потеплению на этой неделе.

Среднесуточная температура по всей стране приблизилась к летним показателям. Тепло продолжает прогрессировать, но в некоторых областях вместе с ним придут дожди, кратковременные дожди и грозы.

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Какая погода будет сегодня, в понедельник, 15 мая

Сегодня в западных областях небольшие, кое-где умеренные дожди. На остальных территориях страны без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, в западных областях днем местами порывистый 15−17 м/с. Ночная температура воздуха +5+10 градусов, дневная +21+26 градусов, на крайнем западе +13+18 градусов.

Какая погода будет во вторник 16 мая

В западных и северных областях, а также в Харьковской области небольшие дожди, местами в сопровождении гроз. Ветер переменных направлений, 5−10 м/с, во время гроз местами порывистый. Ночная температура воздуха +8+13 градусов, дневная +21+26 градусов.

Какая погода будет в среду 17 мая

На всей территории Украины без осадков. Исключением станут западные области, где атмосферный фронт с юга повлечет за собой умеренные, местами значительные дожди, местами с градом и шквалами до 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +22+27 градусов, в западной части +19+24 градуса.

Какая погода будет в четверг, 18 мая

В западных областях неустойчивая погода с дождями и грозами. В других регионах Украины без осадков. Ветер восточный / юго-восточный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +22+27 градусов.

Какая погода будет в пятницу, 19 мая

В западных и местах северных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с, в Крыму и Приазовье днем местами порывистый, 15−17 м/с. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +22+27 градусов.

Какая погода будет на выходные 20−21 мая

В дневные часы по всей территории страны возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточной четверти, 5−10 м/с. Ночная температура +10+16 градусов, дневная +22+28 градусов.