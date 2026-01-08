«Погода посылает еще те испытания». Наталка Диденко о значительном похолодании, осадках, колебаниях температуры и особенностях климата Украины

Синоптик Наталья Диденко в интервью для радио NV рассказала насколько крепкие морозы ожидаются в ближайшие дни в Украине, где пройдет снег и дождь, будут сильные туманы и в каких областях из-за температурных колебаний сложатся самые тяжелые погодные условия.

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— Все мы стали свидетелями ухудшения погоды. Вчера довольно сильно снежило, сегодня очень скользко, едва дошла до работы, даже упала один раз. Объясните, пожалуйста, что происходит с украинской погодой?

— Синоптики говорят не об ухудшении погоды, а об осложнении погоды или осложнении погодных условий. Если честно, погода сейчас нам посылает еще те испытания. Каждый год практически зимой это случается, чаще или реже. Сейчас мы имеем дело с серией южных циклонов, некий сериал, когда циклоны, которые зарождаются на юго-западе Европы, над Средиземноморьем, Балканами, по устоявшейся траектории, с юго-запада на северо-восток, перемещаются. А поскольку это циклон, мощный масштабный вихрь, он всегда связан с непогодой, поэтому и происходят снегопады и дожди. Сейчас очень сложная погода. Хорошо, что мы сегодня в эфире встречаемся, потому что хотела всех украинцев предупредить об очередном осложнении погодных условий. К нам выходит очередной циклон с юго-запада, он повлечет осадки, даже сильные, усиление ветра до штормовых значений. Но из-за того, что температура воздуха сейчас уже неоднородная, на западе будет мороз и снег, на северо-западе (Волынь, Ровенская, Житомирская область), а на востоке +2 +6. В южной части практически весна, +10 +14 градусов. Столь неоднородная погода и завтра будет. Больше всего, я думаю, будет трудно жителям центральных областей (Кропивницкий с районами, Черкасская область), потому что они будут в зоне этих контрастов, перехода от минусов к плюсам. Там может быть то снег, то мокрый снег, то уже льет дождь. Могут возникать такие опасные явления как гололед, это очень опасно, и гололедица, которую мы с вами уже очень чувствуем.

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— Как раз об осадках хотела уточнить: это снег или дождь? Из вашего рассказа поняла, что снегодождь. Должны к этому быть готовы. Вспомнила о скандинавах, которые говорят: не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда и обувь. Утепляемся как можем. Это не самая большая проблема во время войны, такая или не такая погода. Скажите, пожалуйста, я читала, что на выходных может быть похолодание, причем очень сильное. В Киеве обещают до -15 ночью.

— После сравнительно теплого периода, который связан с циклонами, ведь они приходят с юга и приносят определенное потепление. Хотя на западе будет завтра -4 -6 и снег, а на остальной территории около 0. Ближе к востоку, центральные области и на юге — плюсы. Этот циклон забурлит, покрутится над нами, понавыливает своих осадков, понасыпает снега и уйдет. Это восьмого будет. А с 9, вероятнее с 10 января за ним затечет в Украину свежая воздушная масса арктического происхождения. И в большинстве областей Украины ожидается такое приличное, так сказать, похолодание. Востока оно коснется как можно позже, а вот запад, север, центр и даже юго-запад, морозы могут быть сильными действительно, особенно ночью, разумеется. Самая низкая температура воздуха, по ориентировочному прогнозу, это будет север, запад, часть центра. Поэтому эти цифры, которые вы озвучивали, я не знаю, где вы смотрели, но ночью действительно есть вероятность снижения температуры воздуха до 10−15 градусов мороза. Это с 10 января.

— А до того, как придут эти сильные морозы, будет туман, в частности в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях. Понимаем, что это большие опасности, это ограничения в видимости на дорогах в частности. Об этом немного расскажите.

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— Туман уже сейчас, если у кого-то есть возможность наблюдать, сейчас достаточно сильный туман и в Киеве. Да, туманы ожидаются, ведь сейчас теплая погода, высокая температура воздуха и очень много влаги. Разумеется, это такие идеальные условия для образования туманов, поэтому они и будут. Видимость в тумане снижается сейчас около 300−500 метров, и так оно пока и будет, но, конечно, когда пойдут осадки, там ограничение видимости уже будет из-за осадков, это понятно. Поэтому вот весь комплекс погодных явлений, который только может быть, по крайней мере в ближайшие сутки наблюдается в Украине. Это будет и снег, и ледяной дождь, и просто дождь, и +14, и -5, и гололедица, и сильный ветер, и туман. Поэтому синоптикам сейчас нелегко, честно говоря.

— А как нынешняя погода и зима скажутся — что можно сказать украинским аграриям? Понятно, что озимые еще не всходят, понятно, что сейчас они должны находиться под слоем снега. И кажется, ей это даже удастся в этом году, верно?

— Снега уже много и снег еще будет, но это вопрос совсем не ко мне, я здесь некомпетентна, это к агрометеорологам, что касается сочетания, собственно, аграрных условий и климатических условий, поэтому я здесь ничего не могу сказать, извините.

— О потеплении и весне, я так понимаю, рано еще очень спрашивать, переживем мы и эту зиму, и такую непогоду, есть специальное слово у украинцев для обозначения плохой погоды — непогода. Улыбаюсь сейчас действительно, но скажите несколько оптимистичных слов об украинской погоде, бывает хуже, правда?

— Вы знаете, я не знаю, что хуже, что лучше, но дело в том, что это типичные процессы, этот выход южного цикла — это типичные процессы для зимы, это такая классика синоптическая, я бы сказала. А что касается оптимизма, если так мы уже об этом говорим, то я все время напоминаю: давайте не забывать, что мы живем на территории Украины, она принадлежит умеренно-континентальному климату, это один из самых лучших, самых благоприятных климатов для жизни человека, поэтому все же, наверное, не стоит уж так сетовать, такая погода бывает, просто надо внимательно слушать профессиональные прогнозы погоды и, конечно, готовиться всеми мудрыми способами, подбирать обувь, я бы очень рекомендовала особое внимание обуви вот в ближайшее время уделить и, конечно, утеплению. Дай Бог, чтобы эти морозы побыстрее прошли.

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