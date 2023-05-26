Вероятность ливней. Переменчивая погода на выходные и где будет самый комфортный температурный режим — прогноз синоптика 26 мая, 10:43 Температура воздуха позволяет провести выходные на природе (Фото:fotohunter / depositphotos)

На выходные по всей стране будут путешествовать дожди, но не стоит менять из-за них свои планы.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о дождях почти на всей территории страны, рассказала откуда они уйдут в воскресенье и где будет самая комфортная температура для людей и любимых домашних животных.

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«Выходные в Украине.

Кратковременные дожди, грозы, солнечные прояснения.

Все это — в течение 27−28 мая.

В воскресенье дожди немного уступят, отойдут и останутся преимущественно на востоке, юго-востоке и в Карпатах.

Поэтому — зонты, соответствующая обувь, одежда и необходимость учитывать вероятность внезапных ливней обязательно.

И что-то от комаров — начался их сезон.

Температура воздуха в дневные часы +23+26 градусов, на западе и крайнем востоке +19+23 градуса.

В Киеве в субботу — кратковременные дожди, местами грозы. В воскресенье — преимущественно сухо.

Температура воздуха 27-го мая +24+26 градусов, 28-го мая немного свежее, +20+22 градуса.

Людям и котикам температурный режим — самый комфортный".

Итак, несмотря на капризы природы, смело планируем выезды на природу, и не боимся попасть под дождь, он будет кратковременным и по-летнему теплым".