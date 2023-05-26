Вероятность ливней. Переменчивая погода на выходные и где будет самый комфортный температурный режим — прогноз синоптика
Температура воздуха позволяет провести выходные на природе (Фото:fotohunter / depositphotos)
На выходные по всей стране будут путешествовать дожди, но не стоит менять из-за них свои планы.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о дождях почти на всей территории страны, рассказала откуда они уйдут в воскресенье и где будет самая комфортная температура для людей и любимых домашних животных.
«Выходные в Украине.
Кратковременные дожди, грозы, солнечные прояснения.
Все это — в течение 27−28 мая.
В воскресенье дожди немного уступят, отойдут и останутся преимущественно на востоке, юго-востоке и в Карпатах.
Поэтому — зонты, соответствующая обувь, одежда и необходимость учитывать вероятность внезапных ливней обязательно.
И что-то от комаров — начался их сезон.
Температура воздуха в дневные часы +23+26 градусов, на западе и крайнем востоке +19+23 градуса.
В Киеве в субботу — кратковременные дожди, местами грозы. В воскресенье — преимущественно сухо.
Температура воздуха 27-го мая +24+26 градусов, 28-го мая немного свежее, +20+22 градуса.
Людям и котикам температурный режим — самый комфортный".
Итак, несмотря на капризы природы, смело планируем выезды на природу, и не боимся попасть под дождь, он будет кратковременным и по-летнему теплым".