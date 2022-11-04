Уикенд в ноябре. Какой будет погода в выходные, НВ рассказал представитель Укргидрометцентра 4 ноября, 14:26 Эксклюзив НВ В Украине ожидаются выходные преимущественно без осадков в большей части регионов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, — о том, каими будут ближайшие дни.



НВ обратился к Владиславу Билыку, начальнику отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, с просьбой рассказать о погоде 5−6 ноября.

«По Украине преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке местами небольшой дождь, — считает Билык. — По температуре воздуха северо-восток тоже будет немного отличаться — там будет прохладнее: ночью — около нуля, температура будет в диапазоне −2…+2, а на остальной территории в основном +2…+7».

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Также, по мнению специалиста, прохладнее будет и на Левобережье: температура воздуха будет равна +3…+8, в то время как в правобережной части страны будет теплее, +8…+13. И еще теплее будет на юге и в Закарпатье, где температура достигнет +15.

«В Украине преимущественно без осадков, хорошие выходные будут, — считает Билык. — Переменная облачность. Солнце немного будет, не так вот как сейчас [в Киеве]. В ночные и утренние часы в основном в западных, северных и центральных областях местами туман».