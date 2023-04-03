«Неделя будет пестрой». Синоптик предупредила о похолодании в ближайшее время, тепло удержится только в нескольких областях 3 апреля, 10:34 Неделя дождей (Фото:Josh Hild / Pexels)

Неделя начинается в Украине с похолодания, дождей и, местами, мокрого снега.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила всех о том, что сегодня погоду в большинстве областей будет определять циклон. На всей территории страны, кроме нескольких областей, тенденция к похолоданию.

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«3 апреля погоду большинства областей будет определять циклон.

Поэтому периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег. Карта.

Температура воздуха самой низкой ожидается в западных областях, днем всего 0+3 градуса. (ночью до 3 градусов мороза), разве что на Закарпатье и в Черновицкой области +3+7 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8+13 градусов, в Крыму до +12+16 градусов.

В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6, +7 градусов.

К вечеру в понедельник похолодает, возможен переход дождя в мокрый снег.

Неделя в целом будет в Украине пестрая — преобладают дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, кому как, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12+18 градусов!

Вербное воскресенье в большинстве областей будет холодным, с порывистым ветром".

Фото: Наталья Диденко / facebook