Комфортное завершение июля. Синоптики сообщили о приятном летнем тепле и в каких областях Украины ожидается дождь

В Украину надвигается жара , но в последний день июля на большей части территории страны установится преимущественно комфортная летняя температура воздуха.

Погода в Украине в пятницу, 31 июля, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет с температурой до +30 градусов в большинстве областей. В течение дня будет солнечно, местами с переменной облачностью, небольший дождь ожидается только в части Луганского и Донецкого регионов. Самая низкая ночная температура воздуха +14 градусов в этот день ожидается в Житомирской области, самая высокая дневная — +32 градуса в Закарпатье.

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Какая погода будет в Украине в пятницу, 31 июля

В западных областях солнечно, ясно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +15 +17 градусов, дневная +27 +29 градусов.

В северных областях солнечно, ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +15 +17 градусов, днём +25 +27 градусов.

В центральных областях солнечно, ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +15 +17 градусов, днём +25 +27 градусов.

В южных областях солнечно и ясно, местами переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17 +20 градусов, днем +26 +28 градусов.

В восточных областях местами переменная облачность, местами солнечно, кое-где небольшой дождь. Температура воздуха ночью +16 +19 градусов, днем +24 +26 градусов.

В Крыму солнечно, ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +15 +17 градусов, днём +25 +27 градусов.