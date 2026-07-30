Комфортное завершение июля. Синоптики сообщили о приятном летнем тепле и в каких областях Украины ожидается дождь
Погода в Украине в последний день июля 2026 (Фото: cla1978 / depositphotos)
В Украину надвигается жара, но в последний день июля на большей части территории страны установится преимущественно комфортная летняя температура воздуха.
Погода в Украине в пятницу, 31 июля, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет с температурой до +30 градусов в большинстве областей. В течение дня будет солнечно, местами с переменной облачностью, небольший дождь ожидается только в части Луганского и Донецкого регионов. Самая низкая ночная температура воздуха +14 градусов в этот день ожидается в Житомирской области, самая высокая дневная — +32 градуса в Закарпатье.
Какая погода будет в Украине в пятницу, 31 июля
В западных областях солнечно, ясно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +15 +17 градусов, дневная +27 +29 градусов.
В северных областях солнечно, ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +15 +17 градусов, днём +25 +27 градусов.
В центральных областях солнечно, ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +15 +17 градусов, днём +25 +27 градусов.
В южных областях солнечно и ясно, местами переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17 +20 градусов, днем +26 +28 градусов.
В восточных областях местами переменная облачность, местами солнечно, кое-где небольшой дождь. Температура воздуха ночью +16 +19 градусов, днем +24 +26 градусов.
В Крыму солнечно, ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +15 +17 градусов, днём +25 +27 градусов.