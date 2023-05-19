Финальный аккорд весны. Чем завершится май и что такое малоградиентное поле, которое ожидает Украину в ближайшие недели — метеоролог 19 мая, 19:10 NV Премиум В большинстве областей наступило метеорологическое лето (Фото:Kristina Blokhin / Alamy via Reuters)

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха — о погоде до конца последнего месяца весны.



Расскажите о погоде на следующую неделю — какой она будет, как будет разворачиваться синоптическая ситуация, чего ждать?

В ближайшее время погода в разных регионах будет отличаться, то есть стабильной однообразной картины по всей стране в течение следующей недели мы не ожидаем. Она будет достаточно неустойчивой. Особенно это будет ощущаться в левобережной части страны. Потому что если вот на этой неделе дожди были преимущественно по западным областям, а левобережье и центр были преимущественно без осадков, то на следующей неделе наоборот. В западных областях будет преимущественно без осадков, больше солнечных прояснений, а по левобережью — восток, юг, а также частично центральные и северные области — будут кратковременные дожди, местами грозы, особенно в дневные часы. Это за счет того, что атмосфера будет неустойчивой, начиная с середины следующей недели. Если говорить синоптическим языком, это будет такое малоградиентное поле, то есть это когда нет ярко выраженного какого-то фронта, но наблюдается неустойчивость атмосферы, может быть развитие конвективных явлений — это прежде всего конвективные облака, такие кучевые, которые иногда будут достигать таких размеров, что будут обусловливать осадки.

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Будут преобладать кратковременные теплые дожди. Отдельные грозы, местами с ливнями. И это уже осадки летнего характера, то есть локальные, ведь в теплый период часто так бывает, что дождь может идти в одной части города, а в другой — нет, быстро проходит и снова солнышко. Вот такие кратковременные дожди будут выпадать — преимущественно левобережная часть Украины, юг, восток, также центр и северные области. Меньше осадков будет на западе, там более устойчивая атмосфера будет преобладать, и погода будет спокойнее.

Итак, речь идет преимущественно о переменной облачности в ближайшую неделю?

Именно так. Солнце иногда будет выглядывать, но ситуацию в течение следующей недели наиболее точно можно описать как переменная облачность. В западных областях — малооблачно, небольшая облачность.

В каких диапазонах будут температурные показатели в Киеве и регионах?

А вот показатели температуры воздуха будут не слишком отличаться в разных частях Украины. В ночные часы с 22 мая +11…+16, в западных и северных областях +8…+13 градусов. А днем практически по всей территории страны +19…+24, только в Закарпатской области и в южных и восточных областях местами до +28 может быть.

В Украину зашла теплая воздушная масса, и в ночные часы уже, как видим, тоже стало довольно тепло по всей территории.

Ветер будет преобладать умеренных скоростей, но стоит отметить, что во время грозы, а мы их иногда ожидаем (здесь надо следить за оперативными прогнозами и предупреждениями), возможны усиления ветра. Пока нельзя сказать, что они приобретут стихийный характер. Шквалов и града пока не предвидим.

Кое-где будет греметь. Весенние майские типичные грозы, их на следующей неделе услышит большинство украинцев, кроме западных областей.

Что будет дальше, какие погодные условия придут на смену этому малоградиентному полю, и каким будет завершение следующей недели и мая в целом?

Эта неустойчивость атмосферы, которая со среды начнется, будет удерживаться до 29 мая точно. И там, возможно, даже больше территории страны охватит, западные области тоже. Стоит будет брать зонтик, но точнее надо следить за прогнозами на следующий день, когда и где именно будет высокая вероятность дождей. В целом в западных регионах будет меньше осадков.

Температура воздуха остается на уровне +10…+16 градусов в ночные часы, запад +8…+13, несколько прохладнее, за счет того, что там будет меньше облачности ночью.

Можно отметить, что в этом году нет жары — к концу весны мы подходим без «тридцаток», их практически не будет.

Также наши специалисты отмечают, что уже началось метеорологическое лето, в большинстве областей, практически по всей территории Украины. Например, в Киев лето пришло 13 мая. Это означает, что среднесуточная температура воздуха пересекла отметку +15 градусов, и на таком уровне удерживается. Это на 2 дня позже средних многолетних показателей.

Агрометеорологи говорят о том, что все погодные условия, особенно на следующую неделю, в частности эти кратковременные дожди и температурный режим, — идеальные для развития культур.