Жара ослабнет, но не везде. Синоптик предупредила о колебаниях температуры в Украине и где ожидаются дожди, грозы ливни

10 июля, 15:32
Контрастная погода в Украине в конце рабочей недели

Контрастная погода в Украине подарит комфортную температуру нескольким регионам, в то же время местами придется продолжать подстраиваться под жару.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о контрастной погоде в конце рабочей недели со снижением температуры воздуха на части территорий Украины и осадками в виде дождей, местами ожидаются грозы и кратковременные ливни.

Эксперт сообщила насколько снизится температура воздуха на западе, севере и в центре Украины и где будет оставаться сильная жара.

«И снова в Украине контрастная погода. На западе 11-го июля +18 +22 градуса, на севере жара ослабнет до +25 +29, разве на Сумщине еще до +30 градусов. Кто куда в центральных областях — в течение дня +26 +29, в Винницкой области только +22, а на Днепропетровщине еще будет печь до +35 градусов. на юге от +28 в Одесской области до +35 градусов в Запорожье и в Крыму. Сильная жара удерживается в восточных областях, +34 +38 градусов.

Диденко отметила, как распределятся дожди по стране в пятницу 11 июля и где вообще не ожидаются осадки.

«Дожди с грозами вероятны в Карпатах и на Закарпатье, днем кратковременные летние ливни местами пройдут на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, дойдут до Днепра с районами. На остальной территории Украины без осадков. В Киеве 11-го июля наконец-то станет легче дышать, днем жара ослабнет до +25 +27 градусов. В июле однородности от погоды не ждать — жара и рядом прохлада порождают сильные контрасты, поэтому где-то ливень, где-то засуха».

Наталья Диденко / facebook
Фото: Наталья Диденко / facebook
