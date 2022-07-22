В каких регионах Украины будут грозы, а какие будут страдать от экстремальной жары — прогноз погоды на выходные 22 июля, 13:08 На Закарпатье в субботу ожидается экстремальная жара — +34…+36 °С (Фото:Foto-Rabe / Pixabay.com)

Погода в Украине в этот уик-энд, по данным Sinoptik.ua, обещает быть разнообразной. В большинстве областей страны пройдут дожди с грозами, в некоторых регионах погода будет нетипично жаркой.

Погода в субботу 23 июля

В субботу жаркая солнечная погода ожидается в Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях – +29…+32 °С. Еще жарче будет в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях - +32 ... +34 °С. Ну а жителям Закарпатской области следует хотя бы морально подготовиться к экстремальным +34…+36 °С.

Видео дня

В остальных регионах Украины температура не выйдет за пределы климатической нормы. Так, в центральных и юго-восточных областях термометры покажут +26…+28 °С, на Севере, в Харьковской и Полтавской областях — +25…+27 °С. Ночью температура воздуха будет +14…+16 °С. Только на Закарпатье даже после заката ожидается по меньшей мере +18…+20 °С. В Донецкой и Луганской областях пройдут дожди с грозами при дневной температуре +22…+24 °С и ночной — +12…+14 °С.

Погода в воскресенье 24 июля

Терпимо жарко в воскресенье в Закарпатской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях — +28…+31 °С. В Кировоградской и Черкасской областях ожидается +31…+33 °С, в Николаевской — +32…+34 °С. В других регионах прогнозируется типичная для конца июля погода: +24…+26 °С — в западных областях, +29…+30 °С — на Севере и Центре, +27…+29 °С — на Востоке. Дожди с грозами пройдут по всей правобережной Украине, а также в Черниговской области.

Погода в понедельник 25 июля

Жаркая погода в начале недели сохранится на Закарпатье (до +32 °С), в Ивано-Франковской и Одесской областях (до +29 °С). На западе будет ясно, а вот одесситам обещают грозу. Дожди пройдут в юго-восточных, северных и центральных областях. Дневная температура здесь составит около +27 °С. В Киеве также ожидаются дожди, максимальная температура воздуха будет +25 °С. Ночью столбики термометров покажут +13…+15 °С в западных регионах и +17…+19 °С — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Не забывайте заботиться о здоровье!

В ночь с пятницы на субботу ожидается незначительная магнитная буря. Врачи советуют пить больше воды и поменьше солить пищу, чтобы в организме не задерживалась влага. А еще обязательно хорошо выспитесь субботним утром и откажитесь от активных занятий спортом до воскресенья. Аллергикам следует быть внимательными особенно. На всей территории Украины сохраняется высокая концентрация пыльцы трав.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.