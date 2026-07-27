Жара до +38. Синоптики сообщили о потеплении, где будут осадки и с какой погодой начнется август в Украине

Погода в Украине в конце июля 2026 будет характеризоваться тенденцией к потеплению, которое усилится в первые дни августа.

Согласно прогнозу синоптиков, текущая неделя в Украине начнется с неустойчивой погоды и осадков, вызванных влиянием атмосферных фронтов. Со второй половины недели в большинстве областей установится сухая и жаркая погода, а температура воздуха начнет повышаться.

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В понедельник, 27 июля, ночью по всей стране существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Днем в западных областях прогнозируются грозовые дожди, местами сильные, кое-где с градом и шквалами (15−20 м/с). В остальных регионах осадки не предвидятся. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +28 +33 градуса, на крайнем западе — +24 +29 градусов.

Во вторник, 28 июля, ночью дожди ожидаются в центральных и северных областях, а днем умеренные осадки, сопровождающиеся грозами и шквалами, прогнозируются в восточных, центральных и юго-восточных областях. Местами пройдут сильные дожди. Преимущественно сухая погода установится лишь в западных областях. Ветер на Левобережье — юго-западный, в остальных регионах — северо-западный, 7−12 м/с; днем местами возможны порывы до 15−20 м/с. Ночная температура воздуха +15 +20 градусов, дневная +26 +31 градус; в северных и западных областях ночью +10 +16 градусов, днем +19 +24 градуса.

В среду, 29 июля, под влиянием восточной периферии антициклона в стране установится сухая погода, без осадков. Кратковременные грозовые дожди возможны лишь днем на крайнем севере. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +9 +14 градусов, на юге и в Крыму +15 +20 градусов, дневная — +22 +27 градусов, в южных областях и на Закарпатье местами +29 +31 градус.

В четверг, 30 июля, по всей территории страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +11 +16 градусов, в южной части +15 +20 градусов, дневная +24 +29 градусов, на юге и Закарпатье +28 +33 градуса.

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В пятницу, 31 июля, сохранится устойчивая антициклональная погода; на всей территории Украины осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная — +24 +29 градусов, а в южных и западных областях — +30 +35 градусов.

В субботу, 1 августа, на большей части территории страны сохранится сухая погода, без осадков. Ветер северный, в западной части — переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +13 +18 градусов, на крайнем юге — до +21 градуса, дневная +25 +30 градусов, на юге и крайнем западе +31 +36 градусов, на севере Левобережья +23 +28 градусов.

В воскресенье, 2 августа, в большинстве областей Украины сохранится солнечная и сухая погода. Ветер в западных областях — переменных направлений, 3−8 м/с; в остальных регионах — северный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +16 +21 градус, дневная в северо-восточных областях — +24 +29 градусов, а в остальных областях жара усилится до +31+36 градусов, на Закарпатье местами до +38 градусов.