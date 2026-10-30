Снег только в Карпатах. Синоптики сообщили, где в Украине ожидается дождливая погода и будет ли резкое похолодание в выходные дни

30 октября, 15:27
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Пасмурная погода в выходные в Украине (Фото: panaramka / depositphotos)

Пасмурная погода в выходные в Украине (Фото: panaramka / depositphotos)

В течение выходных в Украине начнет постепенно снижаться температура. Похолодание в начале ноября вернет показатели в пределы климатической нормы.

Погода в Украине в последнюю субботу октября и первое воскресенье ноября, по прогнозу синоптиков, будет формироваться под влиянием южного циклона. Температура воздуха в большинстве областей, несмотря на постепенное снижение, будет по-прежнему превышать норму, самые высокие показатели ожидаются в юго-восточной части страны. Практически во всех регионах пройдут дожди, в Карпатах они прогнозируются с мокрым снегом.

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Какая погода будет в Украине в субботу, 31 октября

В западных областях ожидается облачная погода, местами дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Местами туман. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +6 +11 градусов.

В северных областях ночью без значительных осадков, утром и днём местами небольшой дождь. Ветер ночью переменного направления, днём северо-восточный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +4 +9 градусов, дневная +6 +11 градусов.

В центральных областях ожидаются умеренные дожди, местами туман. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от +7 до +12 градусов.

В южных областях дожди пройдут ночью и утром, днём без значительных осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +8 +13 градусов.

В восточных областях ожидается облачная погода, умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +7 +12 градусов.

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Какая погода будет в Украине в воскресенье, 1 ноября

В западных областях преимущественно без осадков, местами туман. Небольшой дождь и мокрый снег будут наблюдаться только ночью в Карпатах. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, дневная +6 +11 градусов.

В северных областях на протяжении всего суток ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +4 +9 градусов, дневная +6-+11 градусов.

В центральных областях ночью местами ожидается небольшой дождь, днём осадков не предвидится. Местами туман. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +8 +13 градусов.

В южных областях осадков не ожидается, переменная облачность. Местами возможен туман. Ветер переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +5 +10 градусов, дневная +10 +15 градусов.

В восточных областях ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём осадков не ожидается. Ветер южный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +6 +11 градусов, дневная +9 +14 градусов.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дождь Прогноз погоды Выходные Погода погода в Украине

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