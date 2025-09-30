Очень холодно и мокро. Синоптик предупредила о бурном начале октября в Украине: похолодание, дожди, порывистый ветер

Первый день октября отметится сильным ветром и дождями за которыми в Украину придут заморозки .

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила об очень холодной погоде с дождями и порывистым ветром в первый день октября в Украине.

«Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной. Ведь завтра, 1-го октября, максимальная температура воздуха в течение дня составит лишь +6 +10 градусов. Теплее, конечно, будет в южной части, +11 +16 градусов. Как говорится, коня куют и лягушка лапу подставляет — холода добавит если не сильный, то достаточно порывистый ветер. А о дождях то и вообще нечего добавить — мокрые и практически повсеместно в Украине».

Диденко отметила, какие области обойдут осадки 1 октября и какая погода будет в этот день в столице.

«Разве что Волынь, Ровенская область, северные районы Киевской и Черниговской областей попытаются удержаться от осадков. Но все равно везде будет влажная пасмурная погода. В Киеве все, как у людей — завтра, 1-го октября, будет облачно, дождь ближе к вечеру, в течение дня +8 +10 градусов. На наш взгляд, такой дебют октября может стать неудачным, однако человеческое высокомерие порой атмосфере странное. Потому что на взгляд октября все так, как надо».