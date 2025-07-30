Августовская жара. Синоптики сообщили, какие области станут самыми теплыми в начале последнего месяца лета и где ожидается дождь

Июль в Украине заканчивается контрастной погодой со скачками температуры и грозовыми дождями, которые ожидаются и в августе.

По прогнозу синоптиков в начале августа в Украине установится неустойчивая погода, местами с кратковременными грозовыми дождями, шквалами. Температура воздуха снова начнет подниматься, кое-где ожидается аномальная жара.

В четверг, 31 июля, грозовые дожди ночью ожидаются на севере Левобережья, днем местами на севере. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с, на крайнем западе переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +11 +18 градусов, дневная +24 +30 градусов, на востоке ночью +18 +23 градуса, днем +32 +38 градусов.

В пятницу, 1 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут в северных областях страны, на остальной территории без осадков. Ветер на Правобережье Украины северный, 7 — 12 м/с, на Левобережье переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха на Правобережье страны +12 +17 градусов, дневная +25 +30 градусов, на Левобережье ночью +18 +23 градуса, днем +32 +37 градусов.

В субботу, 2 августа, неустойчивая дождливая погода сохранится на севере страны, в остальных регионах будет преобладать умеренно теплая и сухая погода. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная +26 +32 градуса, в юго-восточных областях ночью +19 +24 градуса, днем +33 +39 градусов.

В воскресенье, 3 августа, грозовые дожди ночью ожидаются в восточных областях, днем также в центральных и северных. Местами возможны сильные грозы, град, шквалы. Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная +26 +32 градуса, в юго-восточных и центральных областях ночью +19 +24 градуса, днем +33 +39 градусов.