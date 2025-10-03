Первые выходные октября. Синоптик назвала самые холодные и теплые области, где ожидается дождь в субботу и воскресенье в Украине

После ощутимого похолодания с заморозками в Украине в течение выходных будет наблюдаться повышение температуры воздуха, местами пройдут дожди.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о погоде в Украине в первые выходные октября: какие колебания температуры ожидаются и где предполагаются осадки.

«Распределение градусов снова будет в Украине неоднородным. 4−5 октября самой холодной погода ожидается на западе, а самой теплой — на востоке и юго-востоке. Карта. В западных областях в пределах +9 +12 градусов. В северных областях +12 +14. В центральных областях +12 +18. В южной части +15 +19, в Крыму до +20. В восточных областях +15 +18 градусов».

Диденко отметила, как распределятся осадки в субботу и воскресенье по Украине и какая погода будет в столице.

«Дожди в субботу пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, в Черновицкой области. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины. На остальной территории — без осадков. В воскресенье дожди ожидаются в южной части, кроме Одесской области, а также в восточных областях и местами в западной части. На остальной территории — без осадков. В Киеве в течение выходных преимущественно без осадков, разве что вечером в субботу возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться в милосердных пределах, ожидается в столице +14, +15 градусов».