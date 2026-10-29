Резкое похолодание и снегопады. Укргидрометцентр опроверг информацию о зимней погоде в Украине в ближайшие дни

На Украину надвигается похолодание , вокруг него уже возникло множество мифов, которые опровергает Укргидрометцентр.

Погода в Украине, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие дни останется без резких изменений: морозы и снегопады на всей территории страны не ожидаются.

Реклама

Какая погода ожидается в Украине в конце октября и в первые дни ноября

30 октября — облачно с прояснениями, без значительных осадков, небольшой дождь только ночью местами в южных областях. Ночная температура воздуха +2 +8 градусов, дневная +7 +12 градусов, в Закарпатье, на юге и востоке — до +15 градусов.

31 октября — облачно с прояснениями. В западных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без значительных осадков. Ночная температура воздуха +2 +8 градусов, на побережье морей до +11 градусов, дневная +7 +12 градусов, на юго-востоке до +15 градусов.

1 ноября — небольшой дождь ожидается в северо-восточных областях, в Закарпатье и Прикарпатье, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 0 до +6 градусов, в восточных областях до +10 градусов, дневная от +7 до +12 градусов, на юге и востоке до +15 градусов.

2 ноября — без осадков. Ночная температура воздуха 0-+6 градусов, дневная +5 +10 градусов, на юге и юго-востоке +10 15 градусов.

Синоптики дополнительно сообщили, какая погода будет в Украине до 5 ноября, и спрогнозировали, насколько снизится температура воздуха в стране в этот период.

«Согласно консультативному прогнозу до 5 ноября ожидаются осадки в виде дождя, а в Карпатах 4−5 ноября — а также в западных и северных областях — с мокрым снегом, возможные в отдельных регионах. Ночью ожидается от 0 до +6 градусов тепла, на юго-востоке и востоке страны — до +10 градусов; днем от +5 до +10 градусов. На 4−5 ноября прогнозируется понижение температуры на 3−5 градусов, кроме юго-востока и востока Украины», — отметили эксперты.