«Настоящая осенняя холодрыга». Синоптик предупредила об атмосферном фронте с осадками и продлении холодного периода в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила об ухудшении погодной ситуации в Украине из-за понижения температуры воздуха и осадков, а также назвала дни, когда погода в стране начнёт улучшаться.

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«Первая настоящая осенняя холодрыга в Украине уже ощущается. Прошлой ночью наблюдались небольшие минусы, на севере и северо-востоке пролетел снег. Что ожидается завтра, 6 ноября, в Украине? Нашу территорию будет пересекать холодный атмосферный фронт. Поэтому в большинстве областей Украины ожидается дождь, а на севере, местами в центре и в восточных областях — с мокрым снегом. Дорогие водители. Не пренебрегайте зимними шинами, поскорее звоните знакомым мастерам. В западных областях Украины влияние северного антициклона не позволит прорваться ни дождю, ни мокрому снегу, будет преимущественно без осадков», — отметила специалист.

Диденко сообщила, где в Украине в пятницу предусматривается сильный ветер, какая погода в этот день ожидается в Киеве и как долго продлится похолодание в стране.

«В большинстве областей завтра сохранится сильный, до штормовых порывов, северный ветер. Поэтому стоит одеваться на несколько градусов теплее. То есть завтра днём в Украине ожидается +4 +8 градусов, но одевайтесь как на небольшой мороз. В Киеве в пятницу погода — на любителя. Вероятен дождь, местами с мокрым снегом, сильный северный ветер и максимальная дневная температура воздуха около 5 градусов тепла. Заявленное потепление после 10 ноября переносится на 15−16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели. Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — подчеркнула эксперт.