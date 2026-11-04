«Первые шапки и шарфы обязательно». Синоптик предупредила о похолодании в Украине и где в ближайшее время пройдут дожди

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о первом ночном морозе в ночь на четверг в Украине, сильном ветре и заметном снижении дневной температуры воздуха.

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«Завтра ожидается такой некомфортный, но заслуживающий внимания ветер с порывами 10−14 метров в секунду, а порой и со штормовыми порывами 15 м в секунду и более. Вы поняли — первые шапки и шарфы обязательно. Продолжим. В ближайшую ночь ожидается уже не заморозки как опасное метеорологическое явление, а самый обычный небольшой мороз. Минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 0−3 градусов мороза, на востоке и юге +1 +4 градуса. В течение дня в четверг температура воздуха будет выше нуля, однако невысокой — всего +4 +8 градусов», — отметила специалист.

Диденко рассказала, в каких областях Украины в четверг, 5 ноября, предполагается небольшой дождь и какая погода в этот день ожидается в Киеве.

«Синоптическая обстановка в Украине и в дальнейшем будет определяться областью высокого атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. Лишь в Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь. В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться около 0, местами до небольших минусов. Уважаемые водители, не откладывайте замену летних шин. Осадков завтра в столице не предвидится, однако порывистый ветер сохранится. Таким образом, завтра в Украине ожидается ветреная холодная погода, однако с интересной синоптической ситуацией», — подчеркнула эксперт.