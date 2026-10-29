Похолодание торопится. Синоптики сообщили, насколько снизится температура в Украине и где пройдут дожди в конце рабочей недели

29 октября, 09:51
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Похолодание в конце рабочей недели в Украине (Фото: Анжелика / depositphotos)

Похолодание в конце рабочей недели в Украине (Фото: Анжелика / depositphotos)

Похолодание, которое должно было начаться с первого дня ноября, наступило раньше: в конце рабочей недели температура понизится в большинстве областей Украины.

Погода в Украине в пятницу, 30 октября, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет пасмурной и прохладной на большей части территории страны. В отдельных северных и южных областях, а также в Крыму ожидается небольшой дождь. Повсюду будет наблюдаться понижение температуры воздуха. Самая низкая ночная температура в этот день — +5 градусов ожидается в Сумской области, самая высокая дневная — +15 градусов в Луганской области и в Крыму.

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Какая погода будет в Украине в пятницу, 30 октября

В западных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков, кое-где небольшой дождь. Ночная температура воздуха +7 +9 градусов, дневная +8 +10 градусов.

В северных областях облачно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6 +8 градусов, дневная +9 +11 градусов.

В центральных областях облачно, без осадков. Ночная температура +7 +9 градусов, дневная +9 +12 градусов.

В южных областях облачно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +13 градусов, дневная +12 +14 градусов.

В восточных областях облачно, местами переменная облачность, солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха +7 +9 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +13 градусов, дневная +13 +15 градусов.

Погода 30 октября / meteo.gov.ua
Фото: Погода 30 октября / meteo.gov.ua
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дождь Похолодание Прогноз погоды Погода погода в Украине

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