Колебания температуры. Синоптики сообщили об ощутимо прохладных ночах в Украине и где ожидаются дожди до конца недели

Температурные колебания в Украине до конца недели (Фото: MiLiia / depositphotos)

Снижение температуры воздуха в Украине носит постепенный характер и до конца недели больше всего будет ощущаться ночью.

Погода в Украине в последние дни недели, по прогнозу синоптиков, будет характеризоваться колебаниями температуры и незначительными осадками, которые в воскресенье пройдут в большинстве областей. Ночью станет заметно прохладнее, днём в основном сохранятся температурные показатели выше нормы.

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В пятницу, 30 октября, период устойчивой антициклональной погоды продолжится — на всей территории страны без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменного направления, днём северный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +4 +10 градусов, дневная +11 +16 градусов.

В субботу, 31 октября, в северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +10 +15 градусов, на севере Левобережья +8 +10 градусов.

В воскресенье, 1 ноября, в большинстве областей, кроме южных, местами ожидаются небольшие дожди. Ветер западный / северо-западный, 7 — 12 м/с, в западных и северных областях возможны порывы до 15 — 17 м/с. Ночная температура воздуха +3 +8 градусов, дневная +8 13 градусов, на крайнем юге +14 +16 градусов.